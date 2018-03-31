醫師說免驚 每天4杯咖啡益處多

美國加州法院裁定在加州的咖啡業者得在咖啡產品上標註致癌警語，圖為美國民眾在警語旁為咖啡加入牛奶。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

美國洛杉磯法院本周三裁定，在加州的咖啡業者得在咖啡產品上標註致癌警語，主因是店家販售的咖啡中含有致癌物丙烯醯胺（acrylamide）。醫師指出，咖啡本身未含丙烯醯胺，而是在「超過120度的烘焙過程中產生」，但民眾不需恐慌，多項研究證實，每天3至4杯中杯咖啡，對不少慢性病、癌症防治反而更有益處。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，丙烯醯胺被世界衛生組織WHO列為2A級致癌物，也就是經「動物實驗」證實有致癌風險，但在「人」身上沒有證據，包括咖啡、澱粉（薯條、洋芋片）在製作過程中，烹調方式若超過120度，就易產生丙烯醯胺，隨著時間愈久、溫度愈高，產生的量也愈多。

顏宗海說，只要適量飲用、符合「每日最大安全容許量TDI」，咖啡絕對可以喝，以WHO所指的2A級致癌物來看，丙烯醯胺的TDI是2.6，以一個60公斤體重的成人來說，每天不要攝取超過156微克（計算公式為60X2.6），都不會有問題。

但顏宗海強調，由於丙烯醯胺是烘焙過程中的產物，而非額外加進去的添加物，等於每家業者、甚至每天做出的咖啡內所含的丙烯醯胺量都不同，每天喝多少杯會超標，很難說得準。

咖啡達人、研究咖啡到出書的乳癌防治基金會董事長張金堅說，近年來，包括刺胳針、美國內科醫學年鑑等國際權威醫學雜誌都有研究指出，咖啡本身的成分不僅不會致癌，甚至還對肝癌、大腸癌、部分的乳癌型別具有益處。

張金堅說，根據飲食指南，我國和歐盟一樣，建議每日咖啡因的攝取不應超過300毫克，約是3至4杯的中杯咖啡量；原則上，只要不喝超過這個量，應不會有問題，甚至有研究指出，每日喝3至4杯咖啡者，身體得到的益處，甚至比每天只喝1至2杯者來的好，民眾真的不需過度恐慌。

(中國時報)

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