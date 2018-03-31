Gogoro將奪電動機車公版規格

2018年03月31日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

電動機車「公版之爭」可望落幕！電動機車龍頭Gogoro宣布開放充電，發表是世界第一套換充電池並行系統，除了既有電池交換，也可用110V插座隨時隨地充電，一解充換電規格只能擇一的難題，如無意外，將奪下公版規格，代表「國家隊」前進海外市場。

前進花東 涵蓋全台電網 除開放充電外，Gogoro換電站機能也將大幅升級，第二代系統即便遇到大停電，或換電站的插頭被拔掉，仍能靠自身的獨立供電系統，維持48小時供電的「不斷電」目標，今年更將前進花東，完成全台電網涵蓋。

Gogoro創辦人陸學森表示，3年前的這一天，Gogoro在台灣誕生，在所有員工、車主的努力下，進步是大家看得到的，過去可能有人抱怨換到沒充飽的電池，但隨著導入人工智慧電池管理系統，「不會有消費者miss，拿到沒充滿的電池。」他顯得相當自信。

陸學森說，Gogoro堅持「換電」的重複利用概念，這是核心價值，但充電這件事，不是現在才想到的，其實當Gogoro2銷售時，就有人問他「為什麼有個地方被封起來了」，這代表充電這件事，早就在Gogoro的規畫之中。

早有規畫 競爭力大提升

根據Gogoro實測，透過110V插座充電6小時，即可增加82％的電池電量，透過快速方便的換電池及自由彈性的充電池兩種方式，除了滿足偏遠地區的車主需求，產品也更具競爭力，在前進海外市場時將更有勝算。

機車廠業者說，過去Gogoro只能換電，面對電動機車公版規格之爭十分吃虧，因為換電在布建上確實有其侷限性，這也是Gogoro即便開放電池交換架構，但同業仍有疑慮的原因，如今開放充電，一切爭議到此為止。

有備而來 可望成國家隊

相關人士認為，Gogoro對準了經濟部即將拍板電動機車公版換電規格，堪稱有備而來，且就可用性、穩定性，目前沒有任何一套系統比Gogoro好，確實有成為「國家隊」的資格，現在就看政府回應，主導政策方向。

對於公版之爭，陸學森說，每個人都可以說他可以做電動車，但Gogoro非常有信心「我們的標準是非常高的」，尤其Gogoro的電池交換方案是經過市場驗證，也希望同業參與，共同讓台灣的電動機車更為普及。

(中國時報)