新聞透視－助企業走向海外 政府別再拖

2018年03月31日 04:10 中國時報 黃琮淵

電動機車公版之爭纏鬥年餘，如今Gogoro端出充換電並行架構，說真的，一招打趴過去所有爭議，沒什麼好挑剔的了。面對競爭激烈的全球市場，Gogoro絕對是與時間在賽跑，政府公版規格也該盡速拍板，別再拖了。

在Gogoro昨日3周年發表會上，資深市場行銷總監陳彥揚有一句話，耐人尋味。他說「台灣沒有太多的本錢可以等待」，因為以台灣市場之小，我們沒有內需力量足以支撐，只能夠靠著產品比人強，勉強殺出條生路。

Gogoro以「換電」起家，標榜重複使用的共享經濟，再端出個「充電」，你要說他背離原本設計初衷，或說他在現實下被迫妥協，其實都沒關係，但這代表一件事，它想盡速搬開充換電爭議這石頭，想往前走。

原因很簡單，因為即便Gogoro做到了台灣電動機車市場的龍頭，這個市場太小，沒走出去就是沒生路，他需要國家的奧援，所以他願意妥協，取得政府、或是競爭對手的讓步，盡快理出個統一規格，分秒都不能蹉跎，現在就看政府要如何接招。

台灣產業發展上常面臨到「要當leader，還是要永遠當follower？」的困境，因為就已經很難當個leader了，如果政府、同業還一直扯後腿，最後就只能當follower，然後又在不平等的競爭之下，成為徹徹底底的loser。

政府當下該做的，就是傾政策之力，讓眼前這套領先、成熟又穩定的系統，以最快速度走向海外市場。

因為如果不能先馳得點，Gogoro現在的優勢有可能「曇花一現」，任有企圖心的產業單打獨鬥，絕非台灣之福。

過去幾年因缺乏完整產業政策，我們見證台灣產業從興盛到衰敗，好不容易看到一個新創產業整裝待發時，我們沒有時間蹉跎、更沒有本錢舉棋不定。期許政府拿出魄力，別錯失台灣再次登上世界舞台的機會。

(中國時報)