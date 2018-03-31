離岸風電兆元商機 土洋爭霸

2018年03月31日 04:10 中國時報 陳鷖人 ／台北報導 ／台北報導

離岸風電遴選即將展開，9大開發團隊、總計18件開發計畫書，趕在30日下午5點最後期限前送達經濟部能源局，爭取2025年前5.5GW（相當550萬瓩）配額，商機破兆的離岸風電爭奪戰正式點燃。

能源局官員表示，18案開發計畫已全部送來，即刻將展開遴選作業，清明連假遴選委員會將加班審核，由19至27位委員組成的委員會將檢視資料，並找業者簡報，目標4月底公布2020年配額的開發商，及2021至2025年遴選制出線的開發商。

目前通過環評角逐配額的風場共計18案，總裝置容量高達10.6GW，將從中選出5.5GW，於2025年前開發。

一座500MW（百萬瓦）風場投資額約需要900億元，也就是說，整體離岸風電商機初估商機破兆元。

離岸風場開發呈現土洋競爭態勢，外商部分，包括德國達德能源wpd、丹麥沃旭能源（Orsted）、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、澳洲麥格理與台企上緯團隊、加拿大北陸電力與新加坡玉山能源團隊。

本土開發商則包含力麗集團、中鋼、台電和亞泥。由於本土業者無風場開發經驗，多選擇與外商結盟，其中，中鋼和亞泥皆與CIP合作共同開發。至於力麗集團則選擇與日本丸紅株式會社結盟，在一片歐洲開發商強勢搶占商機態勢中，形成唯一台日聯盟組合。

離岸風場潛力場址開發分成兩階段，2020年併網者可獲得500MW配額，且不需有國產化承諾，有wpd、亞泥、上緯海能風場競爭，超過1.8GW容量競爭0.5GW配額。

另外，2021年至2025年併網者，則分別採遴選制與競標制，遴選制3GW配額將以保證價格收購，開發商必須達成國產化承諾；競標制則分配剩下2GW配額，由價低者勝出，能源局預定6月決定競標制出線開發商。

由於台灣海峽風場商機驚人，不僅開發商搶進，全球前兩大風機系統大廠Siemens Gamesa和MHI Vestas也決議來台設立亞太總部。

本土廠商中，世紀鋼、台船、台達電、台朔重工、中鼎工程、華新、大亞、上緯、天力、華城、穩進工程等，都各自與不同開發商簽署合作備忘錄，有望打入離岸風電供應鏈中；兩大開發外商wpd獲得台灣銀行青睞，有望獲得台銀融資；CIP則與世紀鋼簽署水下基礎合約框架。

(中國時報)