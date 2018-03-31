Juiker進軍越南企業通訊市場

工研院新創公司源思科技將國產通訊軟體Juiker移轉給越南郵政電信集團(VNPT)，打造當地企業通訊軟體─Karo，上線3天即有25萬次下載量。（工研院提供）

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中國時報
／台北報導

在公部門廣泛使用的國產通訊軟體Juiker進軍越南了！工研院新創公司源思科技攜手越南電信龍頭越南郵政電信集團VNPT打造當地企業通訊軟體─Karo，本月上線即創下3天25萬次下載量，創國產通訊軟體外銷服務先例。工研院表示，未來將複製此一成功模式推向全球市場，掌握新藍海商機。

Juiker在2012年由工研院研發，政府部門鼎力支持，在公部門使用率相當高。之後轉由新創公司源思科技提供服務。工研院資訊與通訊研究所所長闕克志昨指出，企業重視的是資安，而Juiker的優點就在於「資料在地化」，不像微軟通訊軟體，雲端機房在國外，業者資料無法掌握在自己手上。

「當年從後照鏡看不到對手影子！」源思總經理黃肇嘉得意的說，工研院開發Juiker企業通訊軟體很早，雖然現在同類型的對手已多，但我們有自己資料在地化優勢，這次就是越南自己來找他們合作的。

越南這款Karo就是越南版的Juiker，功能無太大差異。黃肇嘉表示，越南VNPT電信集團除鎖定企業用戶外，也主打行動工作者、外勤人員。另外，客戶也可以把平台這當作API介面，自己在上面設計提供服務。

VNPT副總裁Pham Anh Tuan表示，在OTT(Over the top)業者的衝擊下，電信業者不僅要提供用戶優質的語音、上網服務，更要轉型為加值服務的提供者，提升競爭力。近年語音服務需求減少，發現越南當地有60%的人是因工作需求才打電話，因此，希望透過複製Juiker在台灣推廣企業即時通訊軟體的成功案例，雙方共同開發Karo-OTT服務，透過APP與管理平台來節省企業管理的成本，預計可為客戶節約成本約30%-50%。源思科技董事長蔡清彥指出，未來將持續尋求與國際電信業合作的機會，拓展OTT平台技術。

(中國時報)

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