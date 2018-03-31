營收成長 太和生技申請上櫃

友善列印
中國時報
／台北報導

化妝品製造廠太和生技(KY-4136)耕耘大陸彩妝市場有成，近日向櫃買中心送件申請上櫃，可望於今年下半年由興櫃轉上櫃，不僅宣示放眼大陸市場、深耕台灣的決心，也是台股首家以彩妝研發製造為主的新兵。

受惠於全球美容保養市場逐年提升，加上大陸新客戶TST、名創優品、綠葉、伽藍等製造需求快速成長，太和生技董事長郭靖凱表示，在大陸內需市場帶動下，預計今年營收將較去年成長15%至20%，大陸、歐美市場營收將各占50%。

郭靖凱分析，太和深耕美容美妝產業長達38年，累計上萬種配方原料、握有獨門工藝技術，更具研發設計、穩定交貨的量產能力，近年在大陸二、三線城市快速發展下，掌握到大陸彩妝市場的商機，以生產合作的方式，讓大陸市場成為太和營收與獲利的引擎。

郭靖凱進一步指出，大陸彩妝分為5大通路，包括專櫃品牌、大型電商品牌、微商、直銷商及通路商等，其中，微商 (微信通路) 正最速崛起，但產品週期較短，布局策略類似韓國品牌方式。

除了大陸市場外，全球前幾大化妝品牌包括COTY、L’OREAL、REVLON等，都是太和重要夥伴；太和去年營收達新台幣13.27億元，較前年成長12.6％，排除訴訟可能損失，每股稅後盈餘3.16元，刷新歷史新高紀錄。

(中國時報)

Juiker進軍越南企業通訊市場 遠雄撤件 大巨蛋下周都審喊卡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。