營收成長 太和生技申請上櫃

2018年03月31日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

化妝品製造廠太和生技(KY-4136)耕耘大陸彩妝市場有成，近日向櫃買中心送件申請上櫃，可望於今年下半年由興櫃轉上櫃，不僅宣示放眼大陸市場、深耕台灣的決心，也是台股首家以彩妝研發製造為主的新兵。

受惠於全球美容保養市場逐年提升，加上大陸新客戶TST、名創優品、綠葉、伽藍等製造需求快速成長，太和生技董事長郭靖凱表示，在大陸內需市場帶動下，預計今年營收將較去年成長15%至20%，大陸、歐美市場營收將各占50%。

郭靖凱分析，太和深耕美容美妝產業長達38年，累計上萬種配方原料、握有獨門工藝技術，更具研發設計、穩定交貨的量產能力，近年在大陸二、三線城市快速發展下，掌握到大陸彩妝市場的商機，以生產合作的方式，讓大陸市場成為太和營收與獲利的引擎。

郭靖凱進一步指出，大陸彩妝分為5大通路，包括專櫃品牌、大型電商品牌、微商、直銷商及通路商等，其中，微商 (微信通路) 正最速崛起，但產品週期較短，布局策略類似韓國品牌方式。

除了大陸市場外，全球前幾大化妝品牌包括COTY、L’OREAL、REVLON等，都是太和重要夥伴；太和去年營收達新台幣13.27億元，較前年成長12.6％，排除訴訟可能損失，每股稅後盈餘3.16元，刷新歷史新高紀錄。

(中國時報)