陸美貿易戰 像夫妻開門打架

2018年03月31日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美掀起貿易戰，大陸前財政部長樓繼偉提醒，貿易戰會對美國自身的利益造成損害，「對不懂孔夫子的人，不必溫良恭儉讓」，但他同時向美國柔性喊話，「中美是命定的夫妻，凡事可磋商。如果敞開門打架，是沒有教養的表現。」

大陸全國社會保障基金理事會理事長、前財政部長樓繼偉27日在中國經濟50人論壇主辦的「2018中美圓桌研討會」上發言。針對陸美經貿關係，樓繼偉表示，美國的貿易逆差和財政赤字是必然的，這是美國作為全球主要儲備貨幣國家，透支美元的全球信用，享受美元作為全球公共產品的特權。

樓繼偉提醒，特權不能濫用，擁抱和推動全球化是美國的利益所在，這樣才能更多地獲得全球發鈔國的優勢。

知識產權 雙方可協商

在大陸方面，樓繼偉稱，大陸在保護知識產權方面已經取得了巨大進步，但仍有一些難題沒有解決，「比如知識產權法院專業性不足，有地方保護傾向等，美國的301調查報告也講到這個問題」。但中美知識產權問題「可以坐下來談，以消除誤解，達成共識」。

美若挑釁 陸以牙還牙

樓繼偉呼籲美國應當平等待人，有事情可以磋商、講道理，如果動輒訴諸貿易戰，對大陸不僅無效且無禮。他強硬表示，「對不懂孔夫子的人，不必溫良恭儉讓。應以其人之道還治其人之身」，如果美國逼迫大陸違反入世承諾，大陸沒有辦法，只能以牙還牙。

不過，樓繼偉也展現柔軟的一面，引用汪洋任副總理時曾形容「中美關係就像是夫妻，經常吵吵鬧鬧但日子還得一起過」，樓繼偉稱，中國還有一句老話，「開門教子，閉門教妻」。

樓繼偉勸告美國，「如果夫妻敞開門來打架，是沒有教養的表現。美國可能認為中美可以不是夫妻，認為美國可以再找一個。」他提醒美國，「中美是命定的夫妻」，中美只能是對手和夥伴，歸根結柢，還是要回到談判桌上才能解決問題。

此外，美國駐陸大使布蘭斯塔德近日接受媒體採訪時表示，大陸不應把限制從美國進口大豆作為報復措施。大陸外交部發言人陸慷30日回應，應戰的一方會根據自身利益來決定反制的方式，美方應「仔細權衡單邊主義的利害得失，沒必要非撞上南牆再回頭。」

(中國時報)