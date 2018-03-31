林毅夫：美欲遏止製造強國崛起

大陸西昌衛星發射中心30日凌晨1時56分，用長征3號乙運載火箭，以「一箭雙星」方式成功發射第30、31顆北斗導航衛星。按照計畫，北斗衛星導航系統將於2018年底服務「一帶一路」沿線國家。（新華社）

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中國時報
林勁傑／綜合報導

針對陸美貿易戰，前世銀副行長、現任大陸全國政協經濟委員會副主任林毅夫29日於北京大學國家發展研究院「朗潤格政」論壇上說，美國有些人從戰略角度想遏止大陸崛起，對陸貿易種種舉措，意在劍指「中國製造2025」。

北大國發院名譽院長林毅夫形容，美國對大陸掀起貿易戰是「欲加之罪」。美國自90年代起對外貿易逆差中超過80％都是來自東南亞，甚至到1994年達到100％；現在美國對東亞貿易逆差降至50％，這代表美國貿易逆差擴大的部分並非來自大陸。

尤其，1971年美國政府宣布美元與黃金脫鉤，進入金融自由化，使銀行放貸增加，貸款使消費比重增高，儲蓄比例降低，這才是導致美國貿易逆差的主因。

林毅夫說，「仔細看美國對大陸涉及的徵稅，都和中國製造2025有關，這是美國的戰略專家想藉此遏止大陸的崛起」。他認為，美國301調查報告中，對大陸祭出高達600億美元關稅加徵，涉及500種商品，但這些商品並非美國主要進口部分，而是中國製造2025的產品。

對此，林毅夫也建議大陸可以3種方式應對，包括按照原本的步調繼續進行改革和開放、對美部分產品加徵關稅反制川普政府，最後是對外加強國際輿論引導，依據WTO規則對美國301調查進行控訴；對內避免民族主義情緒，保持定力。

中國製造2025由大陸國務院於2015年5月推出，揭示未來10年大陸將從「製造大國」蛻變為「製造強國」的行動綱領。推動重點領域包括新一代資訊技術、高端數控機床和機器人、航空航太裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、新能源汽車和電力裝備、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備等10大重點領域。

(中國時報)

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