中國銀行惠台 首招在陸台生

2018年03月31日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

大陸惠台措施又一樁，繼大陸國台辦日前發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（俗稱惠台31項）後，中國銀行28日公布，上海、江蘇等5家分行將招收在大陸就讀的台灣應屆畢業生前去實習，雖然目前釋出名額不多，但預料有意在大陸發展的台灣青年將躍躍欲試。

北京市人民政府台灣事務辦公室微信公眾號「京彩台灣」發布消息，中國銀行公開向台灣學生徵才。在中國銀行「2018春季招聘」中有專屬大陸台生及港生的專項計畫，其中上海、江蘇、福建、深圳、蘇州5家分行將招收少量在大陸就讀的台灣應屆畢業生；廣東、深圳2家分行將招收少量在大陸就讀的香港應屆畢業生。

而求才基本條件雖沒有科系限制，但註明理工專業優先，須具備良好的英文聽說讀寫能力。目前已可網路報名，筆試為4月中旬，陸續面試至5月下旬，預計正式到職時間為7、8月分。

中國銀行台北分行在2016、2017年曾經招收在台念書的台生前往大陸實習，並提供兩岸往返機票、食宿費用、以及每天100元人民幣（相當於台幣450元）的零用金。去年招收60名台灣實習生，吸引全台灣超過1200位學生報名。今年則是首度直接針對在陸台生招手，提供實習機會。

中共總書記習近平於19大報告上提出願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇，擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活等提供與大陸同胞同等待遇。在此最高指導原則下，預料未來實際政策將不斷推出，並逐步落實。

(中國時報)