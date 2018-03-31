洪秀柱下周登陸 接棒會劉結一

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中國時報
／台北報導

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱於4月2日至4月6日受邀前往陝西，出席「戊戌年清明節軒轅黃帝祭祀典禮」。繼國民黨前主席、新北市長朱立倫之後，洪秀柱此行也預定在4月5日與剛上任的大陸國台辦主任劉結一在陝西碰面。

洪秀柱辦公室發言人李昶志表示，洪、劉將在祭典儀式上碰面，但有無另外特別安排會見，目前還不清楚。洪秀柱此次除出席祭祀軒轅黃帝外，也將參訪西咸新區、高新區，參觀大慈恩寺、軒轅廟古柏院，陝西歷史博物館、秦朝兵馬俑博物館、碑林博物館、遊覽華山北峰等。

李昶志指出，軒轅黃帝為《史記》中記載五帝之首，也被後人尊奉為「中華始祖」，全球華人常以「炎黃子孫」自稱，在國旗歌的歌詞當中「炎黃世胄，東亞稱雄」，炎黃指的就是炎帝與黃帝。

他指出，洪秀柱多次提到，「我們是台灣人，也是中國人」，本次受邀出席擔任「戊戌年清明節軒轅黃帝祭祀典禮」主祭，期許炎黃子孫，能再次東亞稱雄。

此外，李昶志也表示，西咸新區、高新區，為「一帶一路」的起點，內設金融貿易能源區，洪秀柱也會針對「一帶一路」議題與當地台商交流，關心台商在陸情形。本次交流團成員20人，將以台灣中小企業成員為主。

面對兩岸目前官方交流凍結，李昶志強調，洪秀柱此行也秉持一貫理念，希望「促進兩岸和平發展」，對於兩岸和平發展有所助益的事情，她也都會盡力協助，期許兩岸的明天會更好。

(中國時報)

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