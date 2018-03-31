台旅法踩痛處 陸將秀底線

2018年03月31日 04:10 中國時報 徐維遠 ／台北報導 ／台北報導

《台灣旅行法》生效後，美高官接踵來台，兩者不必然相關，但也為大陸兩會後新一輪台海情勢投下新變數。澳門理工學院名譽教授邵宗海憂心，雖然大陸國台辦主任劉結一日前僅說「美國打台灣牌是愚弄台胞」，沒有直接怪罪台灣，但北京會讓美國知道底線何在，且該法仍戳中了大陸的痛處，未來北京不可能不對台灣做出反應。

推動《台旅法》立法的美國眾議院外事委員會主席羅伊斯日前訪台，劉結一上台數天即透過央視表態稱，美國打台灣牌傷害的是全體中國人民，也包括傷害台灣同胞的利益，這是對台灣同胞的愚弄。然而，細觀劉結一歸責對象，更多是美國而非蔡政府，是否顯示北京認知到《台旅法》並非台灣單方該負起的責任？

「北京清楚《台旅法》背後推動的力量來自美國仇恨中國的勢力，台灣並非催生者（first initiate）」，邵宗海指出，相較於《台灣關係法》推動立法的年代，台灣當時有外交人士如丘宏達、沈呂巡、李大維等進行遊說，《台旅法》反而在去年中開始一路暢行無阻、無異議通過，但台灣當局甚至遊說團體根本沒有發揮關鍵作用，「美國仇中力量才是關鍵」。

若北京藉著該法指責台灣「招惹生事」，邵宗海則認為，是找錯對象，因為台灣從頭到尾沒有能力推動；劉結一的回應是凸顯對台美關係和兩岸綜合局勢的判斷。

但邵宗海也指出，這並不意味台灣可以免除北京的報復，北京對台灣仍會有後續動作；他指出，北京反應根源於內部壓力，尤其在陸美貿易戰尚未緩解之前，北京作用的對象不是在美國，而會選擇在台灣身上，尤其《台旅法》戳中大陸核心利益，影響所及，甚至可能衝擊兩岸和平發展的大政方針。

(中國時報)