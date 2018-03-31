以牙還牙 俄驅逐24國外交官

2018年03月31日 04:10 中國時報 王嘉源 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯外長拉夫羅夫29日在莫斯科宣布，驅逐60名美駐俄外交人員、關閉聖彼得堡美國總領事館。（美聯社）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫29日宣布，俄國決定驅逐60名美國外交人員，並關閉美駐聖彼德堡總領事館，以報復美方因前俄國間諜史柯里帕遭毒害案而驅逐俄外交官。俄外交部30日更召見德國等23國駐俄使節代表，告知他們俄方將以數量對等原則，驅逐這些國家的駐俄外交人員，作為他們驅逐俄外交人員的回應。

美批俄別像個受害者

拉夫羅夫29日與到訪莫斯科的聯合國敘利亞問題特使米斯圖拉共同舉行記者會時表示，俄方對美國的回應措施係按照對等原則做出，但不限於這一原則。他並指控英國「強迫各國跟進反俄的路線」。

俄國外交部的公告則宣稱，為回應美國驅逐俄外交人員，俄方依據對等原則，已將58名美駐俄大使館外交人員以及2名美駐葉卡捷琳堡總領館外交人員列為「不受歡迎人物」，要求他們在4月5日前離俄。另外，俄國還將收回美駐聖彼得堡總領館的開館和辦公許可，要求其工作人員在3月31日前撤離。

俄國外交部召見了美駐俄大使洪博培，並向其轉交了包括上述措施的照會。另外，俄羅斯要求英國一個月內縮減駐俄外交人員數量至俄駐英代表團目前規模。

美國國務院發言人諾爾特女士則隨即反駁，指俄方的措施「毫無理由」，美國保留進一步回應的權利，還說莫斯科「不應該表現得像受害者一樣」。

30日，俄羅斯外交部又召見了德國、法國、義大利、澳洲等總共23國駐俄使節，告知他們俄方按數量對等原則，將這些國家相應數量的駐俄外交人員列為「不受歡迎人物」，限期離開俄國。

前俄國雙面間諜史柯里帕和女兒尤利婭在英國遭神經毒劑攻擊，英方指控莫斯科是幕後黑手。儘管莫斯科多次表示與此事無關，繼英國驅逐俄國外交官後，美國國務院也於26日宣布將驅逐48名俄駐美外交官和12名俄駐聯合國情報人員，並要求俄關閉駐西雅圖總領館。其他西方國家亦紛紛驅逐俄國外交官。

前俄諜女兒恢復神智

拉夫羅夫另證實，英國29日向俄方通報，尤利婭已經脫離險境。英媒報導則指33歲的尤利婭已清醒並能夠說話，目前狀況穩定，相信有助於英國警方調查事件真相，甚至可能認出下毒者。拉夫羅夫也再次要求獲准和她以及禁止化學武器組織人員接觸，強調莫斯科「希望確立真相」他說：「我們相信我們的西方夥伴不會逃避誠實的對話。」

(中國時報)