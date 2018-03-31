歐盟籲反俄 奧捷拒當乖乖牌

2018年03月31日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國與歐盟多國聯手力挺英國、反制俄羅斯之際，歐盟內部卻出現雜音。立場疑歐親俄的奧地利總理庫爾茲，對倫敦當局的施壓不願買帳，拒絕按英方要求驅逐俄國外交官，且有意當兩邊的和事佬。捷克親俄的總統除質疑英國拿不出俄方犯案的證據，還表明要毀掉外交關係輕而易舉，搞好關係卻很難。

現年32歲的庫爾茲是歐洲最年輕領導人，對歐美與俄羅斯的外交爭端，決心走自己的路。庫爾茨和外交部長克萊瑟發布聲明稱，奧國「希望與俄國維繫暢通的聯絡管道，奧國是中立國，期盼能扮演東西間的溝通橋梁」。

奧地利即將在今年下半年擔任歐盟輪值主席，未來許多高層會議將在奧國召開，外界很好奇庫爾茲政府與歐盟各國會如何互動。

奧國媒體援引外長克萊瑟指出，英駐維也納大使多次向奧國政府施壓，意圖迫使奧國採取與其他16個歐盟成員國一樣、驅逐俄外交官的措施，但奧方不接受。

克萊瑟說，會做此決定非因俄方可能報復，而是認為必須就外交爭端開展對話。他還強調，奧地利1995年是以中立國立場加入歐盟，且獲得歐盟其他成員國支持。

主導奧國聯合政府的中間偏右人民黨一向親俄，還曾反對歐盟針對俄國併吞克里米亞半島施以制裁。人民黨籍的庫爾茲今年2月剛訪問俄國，與普丁舉行峰會。

奧國媒體表示，奧俄兩國有廣泛經濟合作關係。俄方對奧方供應天然氣、奧國同意拓展波羅的海石油及天然氣運送管線計畫、奧國境內也設有俄國天然氣輸送樞紐站。考量奧國與俄國的經濟合作，不響應盟國驅逐俄國外交人員的行動，是務實的作法。

另一方面，捷克總統澤曼29日晚間質問英國：「何謂俄國毒害雙面諜的可信度最高？我想看到（能夠證明俄方下毒的）證據，哪怕是間接證據。」

澤曼也表示，他本人致力於在外交領域與各方搞好關係。他強調：「搞好外交關係相當複雜，而要毀掉它卻非常容易。」

(中國時報)