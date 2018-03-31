從敘利亞撤軍 川普被國務院打臉

2018年03月31日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)29日表示，美軍「很快」就會撤出敘利亞，聲稱華府在中東戰事浪費了7兆美元，卻一無所獲，讓他感到痛惜。儘管數小時前美國國防部才強調美軍在未來仍必須留在敘利亞，且川普說完後國務院表示不知道有撤軍計畫。

川普在俄亥俄州對勞工演說時說：「我們正擊垮伊斯蘭國(IS)，我們很快就會離開敘利亞，現在就讓其他人來接手吧 。很快、很快我們就要撤出來了。」他說，被IS佔據的土地很快就將百分之百收復，「我們很快就要離開那裡了。我們將回到我們的國家，我們所屬並想待的地方。」

川普同時指出，美國在中東花了7兆美元，「你們知道我們獲得什麼嗎？啥也沒有。」他保證會進一步把美國支出聚焦在國內的就業和基礎建設。

美國派了超過2千名軍事人員到敘利亞東部。川普並未提及將接手處理敘利亞的是誰，但俄羅斯和伊朗在敘利亞都有相當的兵力，並支持敘利亞總統巴夏阿塞德政權。

美國國務院發言人諾爾特女士稍晚被問到川普上述談話時回應說，她不知道任何部隊撤離的計畫。

與此同時，美國與俄羅斯之間對敘利亞的口水戰並未停止，國務院發言人諾爾特表示，俄羅斯沒有給敘利亞任何幫助，敘利亞的平民每天被殺戮，俄羅斯和伊朗都要對此負責。

此前俄外交部長拉夫羅夫宣稱，敘利亞政府在俄軍支持下反恐，幾乎完全將東古塔地區從武裝分子手中解放出來。俄外交部發言人則聲稱，美國加強在敘利亞南部坦夫鎮附近軍事部署的計畫，令莫斯科感到不安，此處有美國軍事基地，重型軍事技術裝備正陸續抵達當地。

(中國時報)