從敘利亞撤軍 川普被國務院打臉

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)29日表示，美軍「很快」就會撤出敘利亞，聲稱華府在中東戰事浪費了7兆美元，卻一無所獲，讓他感到痛惜。儘管數小時前美國國防部才強調美軍在未來仍必須留在敘利亞，且川普說完後國務院表示不知道有撤軍計畫。

川普在俄亥俄州對勞工演說時說：「我們正擊垮伊斯蘭國(IS)，我們很快就會離開敘利亞，現在就讓其他人來接手吧 。很快、很快我們就要撤出來了。」他說，被IS佔據的土地很快就將百分之百收復，「我們很快就要離開那裡了。我們將回到我們的國家，我們所屬並想待的地方。」

川普同時指出，美國在中東花了7兆美元，「你們知道我們獲得什麼嗎？啥也沒有。」他保證會進一步把美國支出聚焦在國內的就業和基礎建設。

美國派了超過2千名軍事人員到敘利亞東部。川普並未提及將接手處理敘利亞的是誰，但俄羅斯和伊朗在敘利亞都有相當的兵力，並支持敘利亞總統巴夏阿塞德政權。

美國國務院發言人諾爾特女士稍晚被問到川普上述談話時回應說，她不知道任何部隊撤離的計畫。

與此同時，美國與俄羅斯之間對敘利亞的口水戰並未停止，國務院發言人諾爾特表示，俄羅斯沒有給敘利亞任何幫助，敘利亞的平民每天被殺戮，俄羅斯和伊朗都要對此負責。

此前俄外交部長拉夫羅夫宣稱，敘利亞政府在俄軍支持下反恐，幾乎完全將東古塔地區從武裝分子手中解放出來。俄外交部發言人則聲稱，美國加強在敘利亞南部坦夫鎮附近軍事部署的計畫，令莫斯科感到不安，此處有美國軍事基地，重型軍事技術裝備正陸續抵達當地。

(中國時報)

歐盟籲反俄 奧捷拒當乖乖牌 北韓曾倡統一 組中立聯邦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。