北韓曾倡統一 組中立聯邦

2018年03月31日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

兩韓29日敲定了南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩舉行峰會的時地，同一天南韓外交部剛好也公布一批已過30年保密期限的外交檔案，披露北韓1987年曾透過蘇聯向美國轉交一份提案，提議與南韓統一為中立的聯邦國家。

南韓《朝鮮日報》30日報導說，1987年底美蘇在白宮舉行峰會時，蘇共總書記戈巴契夫向美國總統雷根轉交了一份提案文件，北韓在內中列了四項提議：韓朝兵力分別裁減至10萬以下，合併為民族軍；包括核武器在內的一切外國軍隊撤離朝鮮半島；韓朝簽署互不侵犯聯合宣言，用和平協定代替停戰協定，並廢除與第三國簽訂的損害民族團結的所有協定和條約；韓朝結成聯邦共和國，立憲宣布中立成為緩衝地帶。

報導說，雖然北韓曾多次提出類似主張，但證實曾在美蘇峰會上作為議題提出尚屬首次，不過當時美蘇領袖均未表態。當年北韓係為應對美蘇冷戰結束而發表上述主張，同時則仍在寧邊推動核武研發計畫。

另據《金日成病危說》文件稱，1987年南韓政府接獲北韓領導人金日成突發腦溢血後病危的情報，但此情報在7月6日金日成會見印尼外長之後被證實有誤。金日成在聽聞「有臥病傳聞」後還曾表示：「西方帝國主義的媒體總是如此。」

當年韓方對金日成之子金正日（金正恩之父）的接班問題也表達了擔憂，南韓總理盧信永曾表示：「金日成75歲依然身體健康，45歲的兒子（金正日）是沒有受過定期教育的危險且放浪的人物。」

有關兩韓統一問題，在2000年6月，南韓總統金大中與北韓領導人金正日於平壤舉行會談並發表共同宣言，曾希望以南韓提議的「聯合制（即邦聯制）」與北韓主張的「聯邦制」為軸心實現統一。由於直接統一存在困難，設想作為過渡性措施，在統一的政府之下南北雙方維持各自的體制。

文在寅希望把前兩次南北首腦會談的成果進一步向前推進，不過他在1月間的記者會上表示「對短時間內實現統一不抱希望」。文在寅政權轉而使用「經濟共同體」這一詞語，首先設想的是，如果擴大南北間的經濟交流，不僅有利於北韓，也能給南韓企業帶來擴大市場的好處。

(中國時報)