楊潔篪讚文在寅 改善半島局勢

2018年03月31日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平特使楊潔篪30日繼續在南韓第二天行程，分別與南韓總統文在寅及外長康京和會面，談及日前北韓領袖金正恩訪陸情況。據悉楊潔篪高度評價文在寅，將朝鮮半島局勢出現積極變化歸功於文在寅的努力。此外，北京也宣布，外長王毅也將以習近平特使身分在4月4日赴俄羅斯訪問2天。

楊潔箎在青瓦台會晤文在寅時說，北京始終堅持朝鮮半島無核化，維護半島和平穩定，希望透過對話解決問題。目前半島局勢處在緩和和轉圜的重要時期，各方要抓住時機，共同努力，讓兩韓和朝美峰會順利舉行並取得積極成果。他還透露，金正恩密訪北京時，表示將致力實現朝鮮半島無核化，並將與南韓和美國舉行峰會。楊潔篪會晤文在寅之前，先與南韓外長康京和會談，指北京支持兩韓與朝美峰會，也希望峰會能取得重要成果。

南韓《中央日報》呼籲，在變幻莫測的朝鮮半島局勢中，文在寅總統應向楊潔箎強調，在北韓實現無核化之前，絕對不能放鬆對北韓的制裁和施壓。否則一旦對北韓制裁的天網出現漏洞，北韓核問題就會變得更復雜，同時還會對南北韓峰會造成不利影響。此外，文在寅政府拿出何種無核化解決方案說服北韓，將決定兩韓峰會的成敗。

除討論金正恩訪陸事宜外，文在寅還向楊潔篪提到環境問題。呼籲與大陸合作紓緩南韓的霧霾現象。楊潔篪建議，雙方盡早成立聯合環保研究及合作中心。

另外，南韓外交部公開一批已過30年保密限期的外交文件，其中有份是1987年北韓委託蘇聯領袖戈爾契夫會晤美國總統雷根時轉交的文件，提議與南韓統一，成立聯邦共和國，立憲宣布中立。還提議將兩韓兵力裁減至10萬以下，並要求外國軍隊和任何核武從朝鮮半島撤走。華府之後回應指，有關問題應由南韓處理，又稱除非北韓願意建立互信，否則建議不切實際。

(中國時報)