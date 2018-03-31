酒駕重刑破紀錄 家屬叫好

2018年03月31日 04:10 中國時報 馬瑞君 ／台中報導 ／台中報導

35歲金錢豹酒女顏子娠，去年11月酒後無照開車闖紅燈，撞死騎機車的陳姓烘焙師後逃逸。台中地院30日宣判，依酒駕致人於死公共危險、肇事逃逸兩罪各判刑7年6月、2年8月，合併執行9年6月徒刑，創酒駕撞死人判最重判紀錄，死者家屬說「法官判得好！」

法界稱接近殺人罪刑度

案發迄今4個多月，陳姓烘焙師的西點店早已歇業，烘焙坊粉絲團由死者姊姊經營，敘述打官司的點滴，得知判決結果，陳姊情緒激動PO文「姊姊我要哭了，九年六個月，請蹲好蹲滿，不准假釋！」還說「謝謝法官們，這已經是算非常重的刑度」。不少粉絲們紛紛留言打氣，提醒民事求償還有繼續，也有網友反映還是判太輕。

台灣這些年來，發生許多酒駕撞死人事件，引發眾怒要求重判，刑法酒駕撞死人刑度，是最輕判刑3年以上、10年以下之罪，目前刑責最高的為台東45歲男子王專吉，2013年6月酒後撞死騎機車吳姓兄妹，判刑8年6月確定，本案顏女判決刑度打破司法紀錄。

累犯不改 且未達成和解

法界人士形容「這已經是接近殺人罪刑度」，因殺人罪為最輕判刑10年以上的重罪；酒駕撞死人最高就是10年徒刑、肇事逃逸最高7年徒刑，顏女被判重刑，形同犯行接近故意殺人一般。

承審合議庭認為，顏女有酒駕前科卻不記取教訓，酒駕撞死陳姓烘焙師，造成家屬難以抹滅傷痛，且未與被害人家屬和解，為累犯要加重刑度予以重判。

哭求交保 竟要過繼兒子

顏女去年5月因酒駕被吊銷駕照，11月13日先在租屋處拉K，再到金錢豹酒店上班喝酒，14日凌晨1時多無照上路，在文心路、西屯路口闖紅燈，撞死騎機車陳姓烘焙師後逃逸，因車子拋錨，在車上的林姓、李姓男子協助將車子推進長安路巷內，顏女則換坐到副駕駛座。

台中地院開庭時，顏女哭求交保，還搬出「傳宗接代」論，稱等兒子長大生子後，會把孩子過繼給陳家。死者父親、姊姊痛批顏女根本在演戲，她名下沒有財產、6歲兒子也是哥哥代撫養，讓她交保豈不是讓她去害其他的人。

同案被告林男、李男被訴隱匿證據，2人稱幫忙推車是怕妨害交通，曾勸顏女不要逃。合議庭勘驗超商和路口監視器影像，發現2人推車約2、3步；短短6秒，難用推車方式藏匿肇事車輛，兩人均判無罪。本案可上訴。

禁止酒駕，未成年請勿飲酒

(中國時報)