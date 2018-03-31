父虐嬰拗折出血 檢痛斥無疼惜心

2018年03月31日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣一名男嬰去年出生不久，因哭鬧被擔任鐵工的魏姓父親凌虐至少8次以上，經拗折、拉扯及口咬百般虐待，四肢出現陳舊性骨折及出血，有次因傷勢嚴重送醫，醫護發覺有異通報社工才保住小命，但男嬰母親竟撒謊掩護，案經苗栗地檢署依重傷未遂罪，起訴這對小爸媽，檢察官痛斥無疼惜之心，建請法官從重量刑。

苗栗縣政府社會處副處長張國棟說，男嬰事發後安置到寄養家庭療養、復健，目前恢復情況不錯，涉虐的魏姓父親去年底因公共危險及詐欺案入監服刑；母親則在新竹工作，但已搬離夫家。

張國棟與家扶中心主任湯鳳琴表示，類似本件小爸媽虐嬰案例，如果左鄰右舍能雞婆一點，或許能及早發現及早通報，尋求資源協助，後續不致發生更嚴重問題。

警方及社政單位調查，這對小爸媽年紀分別為21及20歲，2017年1月男嬰出生後，因不耐哭鬧頻繁，屢遭情緒失控父親超乎想像的暴力凌虐。

去年5月9日男嬰4個月大，再受凌虐施暴，導致左後膝窩內側撕裂傷流血不止，魏姓夫妻見情況不對才將幼兒送醫急救。醫護人員見幼童全身陳舊性骨折及撕裂傷，雙腳外翻，懷疑有遭施虐情事，通報社工揭發魏男惡行，傷痕累累的男嬰才撿回一命。

但在檢警及社政單位調查時，魏妻竟謊稱幼兒託友人照顧時受傷，意圖為丈夫脫罪，讓相關人員疲於奔命，結果查無此人，檢察官痛批她毫無悔意、耗費司法資源；魏男對毫無求援、反抗能力的嬰兒，竟無故毆打凌虐，未盡保護義務更無疼惜之心，令社會大眾同感悲憤。

(中國時報)