陸生被控共諜 引杜甫詩喊冤

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中國時報
／台北報導

政大畢業陸生周泓旭，被控來台吸收外交官員發展組織未遂案，高院30日再度開庭不公開審理，周提訊途中對著媒體說，他要引杜甫詩「爾曹身與名俱滅，不廢江河萬古流」，勸祕密證人A男，及「策畫」整起事件的幕後黑手，早回頭比晚回頭好。

周引用二句話出自「《戲為六絕句》其二」，意指當時被稱「初唐四傑」的人，他們的作品已經達到最高境界，卻被守舊文人攻擊，在歷史的長河中本微不足道，因此只能身名俱滅，而初唐四傑卻如江河不廢，萬古流芳。

周泓旭被控2014年7月10日在上海市參加兩岸交流活動，結識大陸地區黨務機構的李姓祕書後，隔年11月至前年1月，陸續受李的餐敘招待，期間李多次表示可提供金錢報酬，由周利用在台求學及經商期間，物色、引介台灣政府人員及其他具社會影響力人士，以發展、建立組織。

去年周經友人介紹認識台灣官員，允諾每季至少付美金1萬；若交付情資另有額外獎金，但該名外交部官員未答應。一審將周判刑1年2月，案經上訴，由於檢方另指控周拉攏新黨成員王炳忠、侯漢廷等人，以資助方式，藉此發展組織，高院併案審理。

高院昨日開庭，周看到一旁守候拍照的記者，突然呤起杜甫的詩，他說「我希望A男自己想清楚，至少不要誣賴人，對他對自己都好」；出庭作證的王炳忠庭前接受媒體採訪，怒斥北檢洩漏案情。

王炳忠還表示，北檢洩漏部分內容給特定媒體人加油添醋擾亂視聽，檢調自有帶頭串證、洩密之嫌，他已提起刑事自訴，5月開庭後將與相關嫌疑人當庭對質。

(中國時報)

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