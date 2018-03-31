總統提名江惠民 接檢察總長

2018年03月31日 04:10 中國時報 張孝義 、 馬瑞君 ／綜合報導 曾蕙蘋、／綜合報導

蔡英文總統30日提名台中高分檢署檢察長江惠民，擔任最高檢察署檢察總長，總統府今(31)日送交咨文到立法院秘書處，咨請立法院行使同意權。將卸任的檢察總長顏大和表示「很好」；檢察官團體「劍青檢改」希望新檢察長堅守檢察獨立，抗拒不當政治干涉。江惠民回應，「這是榮譽，也是承擔」。

總統府發言人黃重諺說，江惠民歷經法務部及檢察系統工作近37年，在檢察體系歷練及資歷完整，曾偵破張金塗檢察官遭槍擊案件；為死囚鄭性澤聲請再審，促成鄭性澤無罪定讞；代表法務部參與外交部組團赴美爭取將我國自毒品轉運國名單除名；協辦立法院第四屆第四會期審議刑訴法修正案相關工作；擔任法務部常務次長期間，並督導籌備設立法務部廉政署。參與兩次全國司法改革會議，深知民間對司法改革的迫切要求，願意全力投入改革行列。

為落實司改目標，並符合國民期待，總統徵詢法界及民間社會意見，考量人選的才學德望，決定提名江惠民為新任檢察總長，送交立法院行使同意權；總統期盼立法院支持本次提名，將人事同意案列為優先處理議案，並能順利通過。

江惠民說，總統關心的是檢察系統的整體情況，尤其是年輕檢察官的工作狀況；更重要的是總統希望檢察官應該是全民的檢察官，將來獲得立法院同意後，會跟所有檢察官共同努力、一起打拼。

曾參加1999年「全國司法改革會議」、2017年「司法改革國是會議」的江惠民，對司改議題非常嫻熟，參加司改國是會議第四分組，還因手機LINE群組的意見討論，太頻繁滑手機罹患「板機指」，手術治療才康復。

(中國時報)