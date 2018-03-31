洩密案 馬回擊檢方打稻草人

2018年03月31日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九被訴洩密一審獲判無罪，30日到高院出庭，他火力全開痛批檢方起訴他，是誣造不實的事來「打稻草人」，他還反問檢方，總統面對司法關說案的憲政危機，難道是什麼都不應該做，只能回家睡大覺?「檢察官上訴沒有理由，我無罪」。庭訊逾7小時辯論終結，定5月15日宣判。

高院昨日上午開庭，公訴檢察官陳述上訴要旨，指稱馬在2013年8月31日將前立法院長王金平司法關說案報告，洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強；9月4日再教唆黃世銘將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密、違反通訊保障及監察法等4罪，指控馬有罪，但北院卻以總統行使「院際調解權」判無罪，判決錯誤。

馬英九聽完，堅持站著陳述答辯，他說本案包括自訴，至今共有7位法官、3次判他無罪，當時因立法院長等人涉及集體關說司法個案，總統必須處理將發生的政治風暴，才請行政院長及總統府副祕書長共同會商解決之道，以「最大限縮，最小侵害」處理危機，沒有違反任何憲法或法令的規定，「我的處理合法、適當」，當然沒有犯罪。

馬英九說，我國行憲至今七十年，需要憲政慣例，讓憲法成長，憲法第44條總統院際爭執調解權，並未規定總統具體行使方式，他話鋒一轉，舉蔡英文總統前年召開司改國是會議，也是對外稱「院際調解權」是總統的憲政責任。他與蔡英文的實例，都是為了實踐及創造憲政慣例，總統面對司法關說案的憲政危機，難道是什麼都不應該做，只能回家睡大覺?

告訴人柯建銘滔滔不絕講了半個多小時，批評馬操縱司法、特務治國，馬英九面露不悅當庭回批「這都不是事實」；最後陳述時，馬回擊檢方是打稻草人，用不實的事來起訴他，堅稱無罪。

(中國時報)