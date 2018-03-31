基隆情人湖 約會打卡勝地

2018年03月31日 01:09 中國時報 張穎齊 、 張祈 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭縣頭城鎮的蘭陽博物館，單面山造型讓建築與地形融合，是一處蘊含大量知識的景點。（李忠一攝）

5天連假即將到來，北部、東部地區不乏許多適合全家大小或情侶踏青的好去處。基隆情人湖公園鄰近國定古蹟大武崙砲台，公園內有大風車、吊橋，每逢假日都吸引許多遊客遠道而來，園中的情人橋更有傳聞，只要情侶檔手牽著手共同走過橋，必定能使感情更加穩固，也因此成為著名的約會勝地。

攜手走過情人橋

情人湖原名「五叉碑」，由於風景區內有一大一小2個相連的湖泊，像是情人互相依偎陪伴，被更名為情人湖，園區內的吊橋也被稱作為情人橋。走在吊橋上，可環顧四周的湖光山色，以及各種植物展現的四季風貌，享受芬多精的「森林浴」，相當詩情畫意，也吸引許多情侶、夫妻，甚至是網美的IG打卡新熱點。

傳聞情人橋有某種特別魔力，情人到此遊玩時，只要攜手一起走過情人橋，就會有好的姻緣。因為這個美麗的傳說，也有許多新人特地前往此地拍攝婚紗照片，情人湖旁造型別緻的風車也為這個傳說增添了更多的美感。

蘭博館造型獨特

再往南到宜蘭，座落在宜蘭縣頭城鎮烏石港區的蘭陽博物館，擁有獨特的單面山造型，又鄰近衝浪勝地外澳沙灘，讓這座博物館成為許多人造訪宜蘭的必去景點之一。

而位在花蓮壽豐鄉的「雲山水自然生態農莊」人工造景，因有雲、有山、有水、有美景得名，漫步其中如同夢境一般，充滿歐洲氣息，被網友封為怎麼拍都像明信片的景點。

(中國時報)