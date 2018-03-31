永和樂華夜市 美食飄香50年

2018年03月31日 01:09 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

有近50年歷史的樂華觀光夜市，為新北市首屈一指的知名夜市，因地處永和區中心、交通便捷，匯集近400家的小吃攤及店面，入夜之後燈火通明，無論平時、假日都可以滿足都市人的需求，更是陪伴新北人成長的樂園。

小吃讚 陪當地人成長

樂華夜市成立於1970年，原本是樂華戲院周邊的攤商，經多年發展，延伸到永平路段，攤商種類多元，知名小吃應有盡有，部分國外遊客，更指名要到樂華夜市一遊，體驗在地人的夜生活。

夜市內以俗又大碗的道地台灣小吃聞名，有40年歷史的樂華蚵仔煎、肉圓、燈籠滷味、老牌黑輪、三鮮羹、甜不辣等；另外，「肥豬的攤」販售的豆乳雞為饕客必點美食，其他如永美雪花冰、阿德糖葫蘆等，都是陪伴民眾從小到大的成長滋味。

有別傳統夜市的髒亂，樂華夜市全面設置油煙處理設備，裝設水溝蓋板防止蚊蟲孳生，針對食品衛生方面，鼓勵餐飲業者配戴口罩，避免口沫汙染，每年身體檢查，並與衛生局合作，輔導飲食類攤商比照餐飲業衛生規範，希望落實食品登錄，把關食品安全。

重衛生 攤商每年健檢

另外，為提高消費者的購物安全，夜市內主動設置滅火器、編組消防自衛隊，每年更結合消防局落實消防演練，提升攤商消防知識及應變能力，除可降低事件發生時損失，也保障攤商及消費者的安全。

(中國時報)