婚紗攝影 新埔柿場曬恩愛

2018年03月31日 01:09 中國時報 陳育賢 、 賴佑維 、 莊旻靜 、 李佳玲 、呂筱蟬／綜合報導 、呂筱蟬／綜合報導

走在苗栗泰安烏嘎彥竹林內，彷彿置身在日本京都竹林隧道裡。（李佳玲翻攝）

轉角遇見愛！新竹市「森林系」婚攝景點，被新人譽為城市裡的外拍祕境。新竹縣新埔鎮的曬柿場景，也讓不少新人慕名而來。苗栗泰安烏嘎彥竹林隧道、桃園楊梅貴山公園、龍潭菱潭街興創基地，更是城市中隱藏版的IG熱門打卡點。

新竹市台鐵車站前後站地下道2016年完成翻新，明亮、現代感地下廊道，近來吸引不少新人拍攝婚紗，近期新竹綠園道、青青草原、下竹樹屋等建設陸續完工，打造草地、樹林、復古老屋等特色場景，質感建設蛻變為「森林系」婚攝景點，新人驚呼「城市裡也有外拍秘境」。

台鐵地下道 森林系

新竹縣新埔鎮的旱坑里為當地的柿餅產業專區，每逢入秋時節、九降風起，各家柿餅業者搭出平台曬柿，一顆顆黃澄澄的柿子，在九降風的照拂之下，逐漸形成柿餅雛形，也成為在地的另類風景。也有新人前往取景拍婚紗，兼具傳統及觀光產業。

媲美京都竹林隧道的台灣版嵐山泰安烏嘎彥竹林隧道，躍升IG熱門打卡點。烏嘎彥竹林隧道位在苗栗泰安鄉的烏嘎彥露營區的下方，「烏嘎彥」一詞為原住民語，「烏」為語助詞 「嘎彥」為天的意思，苗栗泰安烏嘎彥景觀休閒露營區居高臨下，可眺望西半部大都會夜景，夜見星空，雲海相伴，讓遊客愉快擁抱在大自然中。

烏嘎彥竹林 京都風

楊梅貴山公園位於省道上，早期因山型酷似烏龜，當地居民習慣稱呼為「龜山」，直到某位鎮長在此建立楊梅中學，將「龜山」易名為「貴山」，是楊梅第一處公園。闢建時特別依照土地形勢，規畫有依山而行的登山步道與攻頂石階，成為當地居民休閒娛樂的最佳去處。

龍潭菱潭街興創基地原是廢棄的美食街，經過活化後，目前有20多個品牌進駐，包含咖啡、輕食、文創小物等等，若是特色不夠還不能進來。固定周末營業，也成為民眾熱愛的旅行地點。

(中國時報)