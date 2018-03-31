南郭坑溪綠意盎然 花海飄香

彰化市公園路上的南郭坑溪10年整治有成，綠意水岸成為最新休閒祕境；近來苦楝花盛開，滿滿的紫白花令河岸更添風情，景致令人驚豔。（謝瓊雲翻攝）

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中國時報
／彰化報導

台中市的綠川、柳川整治，使得都會區居民有親近水岸的好去處，許多人不知道其實彰化也有一處迷人的水岸空間南郭坑溪，就隱藏在彰化市區八卦山腳下！

生態整治 華麗變身

位在公園路上成功營區外的南郭坑溪，10年來彰化縣政府水資處以生態工法整治，成功扭轉過去家庭汙水臭水溝的形象，華麗變身為遊客與市民都驚豔的親水空間，春日裡前來八卦山休閒、賞鷹，絕不能錯過此祕境。

南郭坑溪是彰化縣內少數的溪流之一，源頭來自八卦山，過去卻長期因家庭廢水汙染，傳出陣陣惡臭，令居民與路過民眾掩鼻作嘔。

彰縣府水利資源處10年前開始進行河道整治、景觀綠美化，讓水流活化恢復生氣，並把廢水分流。

此外，社區里民也投入配合設置人工魚梯、種植水草加強保育；居民還在水流緩慢的桃源橋溪段闢設復育區，如今吳郭魚、鯽魚到龜、鱉都有，還有白鷺鷥覓食，水質清澈乾淨、生機盎然，成為近郊踏青的好去處。

民眾發動 愛溪淨溪

兩年前南郭國小學童發現常有民眾在溪裡亂丟垃圾，還發起守護計畫，自發性定期前往撿拾垃圾，並請里長辦公室與市公所合作豎立告示牌，禁止亂丟垃圾，愛溪、淨溪成為大小市民的全民運動。

春暖花開，南郭坑溪兩岸種植的幾棵樹齡逾20年的苦楝樹也滿開，紫白色花海還飄散陣陣淡雅清香，加上水鳥、搭上綠意盎然的河畔柳綠，令人驚豔，吸引許多攝影愛好者前來記錄美景。

(中國時報)

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