阿里山觀日出 首選祝山平台

2018年03月31日 01:09 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

阿里山日出美景馳名中外，依循著地形、山勢與天時變幻，阿里山國家森林遊樂區的祝山觀日平台，每天總能吸引來自世界各地的遊客，起個大早摸黑登頂，只為等待清晨第一道曙光，畫破眼前乍黑的天際線，太陽射出微泛橘紅色光芒，從雲海中緩緩升起，燦爛奪目又絢麗。

海拔2451公尺氣象萬千

祝山觀日平台，位於阿里山森林鐵路祝山支線終點，即祝山車站的上方處。祝山線火車又被稱為「觀日列車」，純粹因觀賞日出而建造，也是阿里山區唯一由國人自行設計闢建的鐵路。全長6.217公里，以海拔2216公尺阿里山新站為起點，經十字分道轉對高岳至祝山，一路開往至台灣鐵路最高點，海拔2451公尺的祝山站，全程約25分鐘，沿途時有雲海瀰漫，氣象萬千。

抵達祝山車站後，若要前往觀日平台看日出，還得先爬上約10多公尺的長階梯，猶如登好漢坡，挑戰腳力與體力極限。然而，當旭日從中央山脈峰頂躍升而出，萬丈光芒蔚為壯觀，面對如畫美景、七彩繽紛的霞光，總讓遊客忘了熬夜等待的疲憊，直呼不虛此行。

七彩繽紛霞光萬丈光芒

自2002年底開始，交通部觀光局阿里山國家風景管理區、嘉義縣政府，及行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處等，共同合辦「阿里山日出印象音樂會」，至今邁入第16年。年年吸引爆滿人潮上山跨年，在悠揚樂曲聲中，靜享心靈沉澱與感動，迎接新年第一道曙光。

(中國時報)