賞日出遊鐵橋逛眷村 玩透透

東清灣總是有許多拼板舟及小朋友戲水，跳到海裡消暑是蘭嶼夏天最舒服的生活方式。（黃力勉攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
澎湖篤行十村眷村文化保存園區，開創最夯的文創旅遊新亮點。（陳可文攝）
高屏舊鐵橋結合鄰近眷村及溼地生態，重新擦亮古蹟風華。（林和生攝）

孤懸外海的蘭嶼島正向太平洋的東清灣，夏天清晨可以欣賞日出，傍晚的灣澳總是有許多部落小朋友聚集玩水、游泳，熱鬧不已；曾被譽為東洋第一長橋的高屏舊鐵橋，由屏北社大改造5節舊車廂，期望重新擦亮屏東門戶；澎湖篤行十村開發文創旅遊，成功轉型文化保存園區，打造眷村新文化。

蘭嶼東清灣 美不勝收

蘭嶼位在台灣的東邊，每天都比台灣本島還早看到日出，東岸直接面對太平洋的東清村，部落的東清灣更是最佳的賞日出地點，夏天的清晨，總是有許多遊客守在東清灣等待日出，欣賞日出美景。

東清村長謝男海表示，東清村包括東清及野銀2部落，早上看日出，白天拼板舟體驗，傍晚東清小夜市，晚上還有捕飛魚體驗。因為每艘拼板舟都有船主，未經同意都不能觸摸，也絕對不能上船，避免船身受損。

高屏舊鐵橋 生態基地

高屏舊鐵橋又名下淡水溪鐵橋，於1914年通車，全長1526公尺，是高雄與屏東之間第一條陸路運輸要道；直到1978年蓋新雙向鐵道橋後被文化部封橋指定為國定古蹟，也是目前台灣唯一列為第二級古蹟的鐵道用橋樑，現由屏縣府文化資產保護所負責管理維護。

橋下河濱公園鄰近的生態廊道，緊鄰具歷史的雲鵬眷村，縣府配合中央辦理城鎮風貌型塑計畫，未來打算開闢包括舊鐵道文化、眷村文化、特色農村、白芒草銀河帶地景等兼具休閒及文化的生態基地。

澎湖篤行十村 新亮點

興建於1907年的澎湖篤行十村為日治時期建築，這是全國歷史最悠久眷村，也是澎湖現有保存最完整眷村，一磚一瓦、一草一木見證著台灣時代變遷，鑒於眷村老舊荒廢，縣府大力投入整建復原計畫，成功塑造篤行十村成為多元文化風貌觀光魅力新景點，串連起媽宮古城文化旅遊新動線。

嶄新風貌的文化園區結合旅、藝、宿3大主題特色，挹注創新元素並保留歷史建築美感，眷村再次重生，結合周邊美食、景點、古蹟、交通、人文故事等，營造時下最夯的文創旅遊新亮點。

(中國時報)

阿里山觀日出 首選祝山平台 陳抗團體駐紮捷運站外 柯下通牒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。