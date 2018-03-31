陳抗團體駐紮捷運站外 柯下通牒

2018年03月31日 01:09 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

柯文哲接連下令公投盟、八百壯士應撤除立法院旁帳篷，一名心懷不滿的獨派人士29日趁柯出席活動途中，向他丟擲鞋子，結果砸在隨扈身上。對此，柯受訪時強調，隨扈已去驗傷，會提告求償；但即便如此，下一波仍將繼續鎖定捷運台大醫院站外的原住民陳抗團體，要求30日晚間8時前自行撤離，但因陳抗團體尚未自拆，市府將擇日代拆，「不管統獨、藍綠，任何社會團體都要遵守規則。」

拆除陳抗帳篷遭丟鞋抗議，柯文哲昨天受訪時表示，被鞋子打到的隨扈有先去驗傷，應該會向該人士提告、求償，不過傷勢部分，因為他沒看診斷書，所以不知道驗傷結果。

若向丟鞋人士提告，是否代表和獨派槓上？柯文哲態度強硬地說，不要隨便做暴力行為，這會變成壞習慣；此外，現在跟著他的警力因此增加，這也造成警察負擔，會跟警局說，請他們在專業考量下，節省使用警力，不用這麼多人。

即使引起不滿，但針對立法院周邊違規使用道路、捷運站進行陳抗的團體，北市府仍持續勸離，也不排除如上周一樣進場代拆臨時建物。台北捷運公司昨就表示，已依《大眾捷運法》規定，針對在台大醫院站1號出口「駐紮」近300天的原住民團體發出勸導單，處以1500元罰鍰並要求30日晚間8時以前自行撤離；如果期限截止仍未改善，將擇適當時間會同警方進場處理。

柯文哲對此則強調，要處理就全部處理，其實只要政府明確表達想法、明確執法，大家還是會遵守規則，畢竟遵守規矩是每個人的責任和義務，法律不好就修改法律，但不能法律在那裡大家還不理，這樣國家會亂掉，不管藍綠、統獨等立場，任何社會團體都應該遵守。他也表示，過去3年是北市府自己行政怠惰，是我們不對，才導致都沒有處理，現在該做就要做。

(中國時報)