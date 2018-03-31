首座共融式遊戲區啟用 身障兒同樂

2018年03月31日 01:09 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

就讀新竹市新竹國小附設幼兒園、綽號「碗粿」的小朋友，因行動不便，無法跟一般同學一樣，在下課時開心在操場遊戲區玩耍，市府感受到碗粿的心情與需求，與校方全力打造全市首座共融式遊戲區，30日啟用，碗粿終於可以開心的與大家一同玩沙、遊憩。

市長林智堅表示，1個孩子可以改變1所學校，市府近年推動幸福工程，第1個工程就是在碗粿就讀的新竹國小附設幼兒園中，與校方合作設置「共融式遊具」，並在無障礙廁所設輔助器，讓校園有愛無礙。

林智堅說，竹小附幼原本並沒有身障小朋友，但在知道有腦性麻痺的身障孩子要入學時，幼兒園不但沒有退縮，在碗粿入學前還發動「幸福工程」，老師更特地到心路基金會參訪學習，了解身障孩子的需求，所以當孩子入學時，可以驕傲的告訴家長「我們準備好了」。

校長張淑玲表示，此共融遊戲場是以「鞋匠與小精靈」的概念打造，除了新增的共融沙坑區、滾珠區、水牆彩繪區、涵管步道區、音樂體驗區等，還保留被孩子們暱稱為「大象溜滑梯」的磨石子滑梯，後方的單純的座位階梯也在改造後成具有攀爬功能和沙坑遊戲的區塊，處處充滿驚喜與創意。

30日的啟用典禮上，碗粿也開心的送給市長寫滿感謝話語的大卡片，臉上是溢滿笑容，因為從這天起，他跟其他同學一同在遊戲區玩耍不再只是夢，林智堅隨後也帶著碗粿，一同搶先體驗。

(中國時報)