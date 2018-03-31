歇業飯店 可轉型老人安養院

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中國時報
／高雄報導

高雄老年人超過39萬，議員曾俊傑30日質詢，全市2家公立老人公寓供不應求，近年陸客不來，很多飯店要歇業，他建議市府輔導業者轉型做安養院；社會局長姚雨靜表示願提供協助，但若進入長照體系，規範會更嚴，業者不一定願意。

議會30日社政部門質詢，曾俊傑表示，高雄目前65歲以上老人已有39萬5000多人，占總人口14.22％，但全市僅燕巢仁愛之家、鳳山松鶴樓是公立老人公寓，只有347個安養名額，候補擠破頭，他認為，社會局應尋求增加更多老人安養空間。

他說，經營30多年的金園飯店不堪這幾年陸客短少，已經歇業正在整修，未來可能轉作日照中心，而據傳高雄因陸客不來，有64家飯店有意要脫手，建議社會局介入輔導，協助業者轉型成合格的老人安養機構。

曾俊傑認為，飯店轉成老人安養機構可創造三贏，現有空間不閒置、業者有錢賺、有安養需求的老人能接受良好服務，且這些飯店多位於市區，如果變成安養院，子女探視父母也比較方便。

社會局長姚雨靜表示，過去限制只有社福單位能進入長照領域，如今規定已放寬，樂見各行各業加入，不過一旦進入長照體系，收費就會被限制，空間、管理也必須符合專業要求並接受定期考核，若業者仍有意願，社會局願提供相關協助。

(中國時報)

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