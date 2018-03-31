遠雄撤件 大巨蛋下周都審喊卡

2018年03月31日 01:09 中國時報 張立勳 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

延宕多時的大巨蛋案，北市府原定4月3日召開都市設計審議會，但遠雄卻在30日下午撤件，因大巨蛋如要全面復工，必須通過都審，此舉等於宣告復工之路停滯。對此，北市都發局長林洲民痛批浪費遠雄行政資源，但遠雄仍強調，要等相關問題都釋疑後，才要再遞件。

遠雄集團指出，撤件原因在於，檢討建築技術規則等規定，已超出都審範圍。遠雄發言人楊舜欽說明，3月9日接到都發局來函，針對大巨蛋逃生梯、球場座位等安全問題，要求必須重新設計，才能申請變更建照復工，但大巨蛋2011年核准的建照，早經都發局依法審查程序核發，現在又來質疑當時建照適法性，已超出都審範圍，所以決定撤件。

他進一步指出，大巨蛋經都發局依法核發建照，都發局所指的樓梯是原先的建照就已存在，全都符合技術規則，球場觀眾席座位使用的核准都與都發局2011年原核准建照時相同，從核發起都沒有變更過，內政部也已函釋。

楊舜欽強調，與其在都審大會中爭議而無法獲得解決，不如先在會外釐清之後再行遞件，期待都委會在公平、公開且合於法規的前提下進行審議。

對於遠雄決定在都審會前夕撤件，林洲民痛批，遠雄這是在浪費行政資源，遠雄所指的部分本就是都審會可以討論的範圍，雖撤件是遠雄權利，但還是建議應該送件審議，才有助解決爭議。

(中國時報)