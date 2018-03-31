1區1公托 議員批齊頭式平等

2018年03月31日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園區有44萬人口，托育需求至少要數千人，今年公托將提供45名額，議員范綱祥認為杯水車薪，且「1區1公托」的齊頭式平等政策對都會區非常不公平，強調市府喊出1區1公托、1親子館、1日托中心等福利政策，在地狹人稠處會出現排擠效應，孰輕孰重應審慎考慮。

社會局坦言公托需求大，但民間私托也多，替代性高，現階段會以「弱勢優先」，去年試辦「補助公益合作托嬰中心」計畫，鼓勵私托釋出公益名額，讓弱勢一樣享有每月9000元的公托價格，差額由社會局補助，今年也會續辦。

陽明綜合大樓號稱是「七星級」的市民活動中心，因閱覽室使用率低，市府預計今年下半年增設陽明公托中心，但僅能提供45個名額，范綱祥說，桃園區1年新生兒估計數千名，「1區1公托」以比例而言，桃園區的受惠家庭明顯較其他區少，看似齊頭式平等，實質上並不公平。

范綱祥說，目前社會局發給新生兒家庭育兒津貼每人3000元，但若能進入公托，對家庭來說可省下1至2萬元，減輕不少經濟壓力，但現有龜山、中壢、大園、新屋4個公托中心，共計可收175名幼兒，但申請人破300名，可說是「搶破頭」，且弱勢保障名額僅3成，額滿後必須跟一般民眾一起抽籤，他認為應該適時補貼弱勢上私托，強調資源有限下，應該審慎分配給最需要的人。

(中國時報)