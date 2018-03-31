國小閒置廚房 變身日照中心

2018年03月31日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

老幼共學再進擊！高市鼓岩國小閒置廚房活化再利用，翻身成鼓山日間照護中心，30日正式啟用，可收托30名失智、失能長輩，實現市府推動在地安老理想。針對外界批評長照經費「看得到用不到」，社會局澄清，執行率為六都次高，長照服務人數更是居冠。

高雄市長陳菊昨出席揭幕式時表示，截至2月底，高雄65歲以上老年人口逾39萬人，占總人口14.36％，已達高齡社會。鼓山區老人則逼近2萬人，占該區13.68％，顯示地方有日照需求。

陳菊表示，繼大同國小福樂學堂後，再度利用閒置校舍推動日照服務，鼓山日照中心面積為588.64平方公尺，可收托30名長輩，提供多元活動空間，延緩老化速度，未來期待擴充人力，服務更多長輩。

社會局長姚雨靜指出，高市老年人口雖在六都並非最高，但長照服務人數卻是最多，中央有鑑於高雄市以往執行金額、執行率都很高，因此匡列給高雄最高長照經費；105年經費執行率達92.78％（102及103年分別為97.68％及100％）。

姚雨靜強調，106年高雄市長照經費有71％配置居家服務執行，居家服務單位32個、居家服務員1577人、服務個案8058人，全年提供167萬7492人次、服務時數達319萬6734小時，投入居服項資源及服務成果皆居六都之冠。

(中國時報)