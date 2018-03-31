兒童節禮物 偏鄉孩子最愛速食餐

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中國時報
／宜蘭報導

壯圍鄉長簡文魁曾經因為提供麥當勞速食餐當作鄉內小朋友兒童節禮物，遭到部分家長批評，今年壯圍鄉公所稍做調整，提供幾個選項，讓小朋友自行決定想要什麼樣的兒童節禮物，各校的小朋友各自選出不同的禮物，包括桌遊（跳棋）、繪本、LED發光帶，但麥當勞的兒童餐仍是孩子最喜愛的選項。

壯圍鄉內各小學及附設幼兒園共有1267名學童，今年鄉公所以多選項方式，讓小朋友自己來決定想要什麼東西當作自己的兒童節禮物，孩子們也相當懂得把握機會。

位於濱海公路旁的過嶺國小，由於濱海公路每天都有許多車輛甚至砂石車經過，上、下學時危險性偏高，因此孩子們選擇了LED發光帶來維護自己的安全；新南國小附設幼兒園選擇了繪本、壯圍國小則選擇桌遊（跳棋）當禮物，要在遊戲中快樂學習。

除了這幾間學校，其他學校經過孩子們討論後，全部都選擇以漢堡、薯條、蘋果派、玉米濃湯或鮮奶組成的兒童餐。

鄉長簡文魁表示，他不怕因為又送速食店的兒童餐而遭到批評，畢竟壯圍鄉屬於偏僻的鄉下，小朋友沒有什麼機會能吃到速食店的兒童餐，既然送的是兒童節禮物，當然要注重孩子們自己的感受、送他們真正喜歡的東西，讓孩子們能留下美好的兒童節回憶。

但考量到健康問題，兒童餐的內容也稍做調整，將含糖量過高的飲料換掉，另由孩子們決定要換成玉米濃湯或者是鮮奶，簡文魁說，就是希望讓孩子吃得滿足也能吃得健康。

(中國時報)

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