原民博物館蓋7年 挨批拖太久

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中國時報
／高雄報導

國立原住民族博物館落腳高雄澄清湖，但地方發現，依既定時程，設計規畫要花1年多，加上後續都市計畫變更、環評，2025年才能完工，高市議員邱俊憲直言「拖太久」，建議中央、市府加速，讓博物館在小英總統第2任內啟用。

行政院原住民事務委員會去年9月確定原博館將設置於高雄澄清湖畔，2018年啟動規畫作業、預計2025年開館營運，基地面積14公頃，其中約4公頃是高雄市政府所有、10公頃是自來水公司土地，興建預算26.8億元。

中央原民會3月初南下會勘，規畫時程卻受到地方質疑，市議員邱俊憲指出，中央預計規畫時間長達1年多，其實既然已確定選在澄清湖興建，且市府也會全力配合，進度應可提前，趕在小英總統第1任結束前實質動工、第2任內落成啟用。

高市原民會主委谷縱‧喀勒芳安則說，去年確定爭取到原博館後，市府隔日即成立工作小組，建議中央可先設置籌備處進駐，市府也會配合加速土地撥用、都市計畫變更、環評等相關作業，一起讓原博館盡早完成。

中央原民會表示，原博館建築使用初步規畫包括博物館主展館、I-MAX多媒體、原民劇場及研究中心、觀景地標、餐廳及文創紀念品店、國際會議中心等，景觀部分則有彩虹空橋、原民花卉及傳統作物栽培、原始森林，將是世界級原住民新地標。

(中國時報)

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