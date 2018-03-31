家庭藥師計畫 推廣到澎湖

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中國時報
／台北報導

澎湖縣全島僅70多名藥師，醫療資源匱乏，台北市與澎湖縣政府簽訂合作意向書，透過跨域合作，整合衛生局行政藥師、聯合醫院臨床藥師、北市藥師公會社區藥師三方資源。30日北市衛生局長黃世傑率隊前往澎湖，視察家庭藥師計畫成效，期盼注入更多資源照顧居民健康。

澎湖縣老年人口占全島人口20%，其中獨居老人比例偏高，卻只有70多名藥師，醫療資源明顯不足，民眾重用藥、藥物交互作用等問題屢見不鮮，台北市衛生局秉持「經驗傳承、資源共享」的精神，結合澎湖縣政府衛生局、藥師公會、社區藥局、三總澎湖分院等資源，共同為澎湖縣民眾用藥健檢。

北市衛生局表示，服務團隊二度前往澎湖協助計畫執行，與澎湖縣藥師協力替病患檢視多重用藥、藥物交互作用等問題，發現當地老年人主要常見用藥問題為對藥物使用認知不足、對疾病及就醫認知不足、服藥配合度不足等問題。

北市衛生局表示，透過支援藥盒，協助教導排藥，提升當地民眾服藥順從性，同時導入居家廢棄藥物檢收觀念，避免不當處理造成環境汙染，期盼藉此拋磚引玉，讓更多在地藥師投入家庭藥師計畫。民眾若有家庭藥師計畫相關問題，可電洽台北市民熱線1999轉7079、7110或上台北市政府衛生局網站https://health.gov.taipei/查詢。

(中國時報)

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