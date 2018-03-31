化南新村全區保留 政大遺憾無法改建

2018年03月31日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

政治大學化南新村保留了地域特色與建校的教育文化記憶，但政大想拆除部分房舍改建法學院大樓，台北市文資審議委員會30日討論後決議全區保留，登錄為聚落建築群，等於宣告法學院大樓計畫胎死腹中，須另覓他處。對此，政大表示遺憾。

化南新村是政大在1960年代起陸續興建的教職員宿舍，許多知名教授都曾居住在此，成了政大在台復校的重要見證，也可說保留了當時教育文化的記憶。

由於政大考慮改建化南新村成法學院，擬將30棟宿舍拆到剩8棟，引發周邊居民和校友強烈反彈，遂向北市文化局提報化南新村的文資身分，盼將甲村、乙村和小公園全區保留。

昨天文資會上，有居民反映，如果改建法學院大樓、停車場，不僅會造成當地交通衝擊，也影響周邊住家日照權，對當地自然環境影響也相當大。

法學院建築師則主張，化南新村根本沒有自己的文化，當初只是要解決水患問題才興建，建物醜陋沒價值，現況大多又都閒置，防火巷也被堆滿雜物，對外說保存良好是自欺欺人。

經各方陳述意見，文資委員討論後宣布，全案通過全區保留。文化局副局長田瑋表示，化南新村歷史建築的價值確認沒有問題，後續將依《文資法》做保存再發展計畫，針對保存範圍內可保存或改建的部分，再進行細部討論，政大則必須維護化南新村。

政大對於文資審議委員會決議則表示遺憾，未來仍盼市府相關計畫單位在教室與研究空間不足的情況下，以務實角度做出平衡且合理的處置。

(中國時報)