三大日音樂節 屏東開唱

一年一度的墾丁春天音樂季即將登場，屏縣府宣示毒品零容忍的決心。（林和生翻攝）

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中國時報
／屏東報導

春天伴隨著涼風吹拂國境之南，一年一度的墾丁春天音樂季將於清明連假熱鬧開唱，相隔一周，屏東縣政府也將於13日起一連3天在縣立體育館廣場辦理「三大日音樂節」，邀請蔡振南、陳綺貞接力演唱，要用音樂High翻南台灣。

墾丁春天音樂季今年有3場次輪流舉辦，4、5日的南灣「墾丁泡泡趴」；還有主打原創音樂的「春天吶喊」移師滿州小墾丁渡假村；至於6、7日夏都沙灘酒店的「夏都春宴」則是DJ播放舞曲，滿足各音樂族群不同喜好。

為防止音樂季染毒，此次祭出鐵腕手段，與恆春半島旅宿業合作，一旦房客因施用毒品未即時通報，若獲悉業者事前知情，「合法業者最嚴重將撤照處置，非法業者立刻斷水電」，縣府強調絕對沒有模糊空間。

結束墾丁春天音樂季，接續而來的是「屏東三大日音樂節」，屏縣府觀傳處長黃建嘉表示，「三大日」代表3個意涵，第一是三大日剛好結合成「春」字，「大日」台語代表「好日子」，在春天的好日子連續辦理3天，每天各有主題，讓大家能欣賞不同類型的音樂演出。

第1天以「那一年我們的記憶」為活動揭開序幕，播放8、90年代耳熟能詳的歌曲，當晚還邀請多桑蔡振南現場演唱；第2天則是由宇宙人、法蘭黛等獨立樂團接力開唱；第3天「文青小宇宙」難得邀請創作女神陳綺貞壓軸演唱，還有韋禮安、吳汶芳等重量級卡司，預告將引爆屏東夜空。

(中國時報)

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