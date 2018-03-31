寧夏、南機場夜市 老饕喊讚

寧夏夜市有北台灣最美味的夜市美譽，短短幾百公尺，集結各種道地傳統小吃。（寧夏夜市觀光協會提供）

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中國時報
／台北報導

夜市小吃是台灣的特色，即使在寸土寸金的台北市，仍不乏老字號美食林立的夜市。寧夏夜市範圍雖只有短短幾百公尺，卻集結各種道地傳統小吃，攤販有半數以上是老字號，主打肥美的蚵仔煎、滋補的麻油雞、清涼的青草飲等；而南機場夜市，更是無論觀光客或在地人都愛吃的夜市。

寧夏夜市有北台灣最美味的夜市之稱，多年來稱霸各大美食排行榜，4年前推出「千歲宴」，集結夜市20家老店小吃，每一攤都有超過50年歷史，攤販加總年資超過千歲，話題性十足，藉此打響國際知名度，吸引不少國外觀光客朝聖。

寧夏2攤商 入榜必比登

《米其林指南》日前公布台北「必比登推介」名單，選出經濟實惠美食，寧夏夜市就有2家攤販入榜。其中老攤位豬肝榮仔有60年歷史，從大稻埕興盛時期就開始，現已傳到第3代，攤位只賣豬肝湯、豬肚湯和肉粽，豬肝軟嫩不腥、豬肚軟腍入味、湯底濃厚味美，讓人回味無窮；另家入選的劉芋仔為40多年老店，只賣蛋黃芋餅和香酥芋丸，依舊人氣強強滾，時常大排長龍。

寧夏夜市還有數間知名蚵仔煎攤販，位在夜市入口處的賴記蚵仔煎，以土雞蛋作為食材，用料大方不手軟，除了招牌雞蛋蚵仔煎，還有蝦仁煎、炒腰子、麻油腰子湯等，搭配起來美味至極。

南機場美食 最對台灣味

而有別於士林夜市等地著名夜市國際旅客多，南機場夜市客源則以台灣人為主。來到南機場夜市，一定不容錯過胡記大腸麵線，在當地經營超過40年，是居民熟悉老味道，店家選用手工麵線，搭配大腸、貢丸，讓人看了垂涎三尺；另外，紅燒雞絲麵、豆腐、大腸都是老闆娘推薦必吃家常料理。

選用台中直接配送雞腿肉醃製的嘎一跳豆乳雞，皮薄酥香，咬下去鮮嫩多汁，比起一般鹹酥雞鹹香甘甜，口感獨特；位於巷口轉角的陳記豬血糕，以味噌、五香、胡椒等佐料調製而成醬汁，淋上慢火熬煮的豬血糕，再裹滿花生粉撒上香菜，色香味俱全。

(中國時報)

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