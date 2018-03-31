林口電廠又出包最高罰100萬元

2018年03月31日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

被中央視作模範電廠的林口電廠，29日疑因人為操作不當，飛灰儲存槽未能有效集灰，造成大量汙染物溢散，新北市環保局指出，這次溢散規模雖不致影響廠區外民眾，但電廠出包已非第一次，直言「林口電廠管理有問題」！將依《空氣汙染防制法》告發，最高裁罰100萬元。

民眾拍攝 向環保局投訴

深澳電廠通過環評事件仍未平息，在中央、地方角力過程中，林口電廠一直被中央視作模範，行政院長賴清德更帶媒體、立委前來參觀，不料林口電廠卻在29日發生飛灰外洩汙染，被民眾拍下向環保局投訴。

新北市環保局發言人孫忠偉說，從影片顯示，發生地點位於林口電廠飛灰儲存槽，該槽去年11月9日也曾發生過集氣設備未有效收集，導致飛灰槽車輸送裝載作業過程中，造成汙染，已遭裁罰10萬元。

孫忠偉說，本以為是突發事故，但初步調查，當天進行灰倉維修，工作人員應確認密閉無外洩疑慮才可進行，但相關人員未落實標準作業流程，維修時飛灰大量溢散至空氣中。

灰倉維修 未按標準流程

依《空汙法》規定，發生這類事件，電廠必須在1小時內通知地方主管機關，但林口電廠卻未報備，30日環保局派員到場稽查已無排汙。

孫忠偉強調，這些飛灰是機器從燃煤超超臨界機組排出的廢氣中，過濾出來的飛灰，可能含有重金屬、硫化物等，過多可能造成人體影響。

這次雖不致造成周遭地區細懸浮微粒飆升，但難保不會有下次，去年11月，林口廠也曾發生煤倉損壞崩坍事故，顯見台電林口電廠並非像其對外界宣稱沒有問題，環保局後續將加強稽查，透過外部的監督作為要求台電確實做好汙染防制。

(中國時報)