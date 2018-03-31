桃園騎樓整平 15路段將施工

2018年03月31日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市政府宣示「行人樂陶陶專案」，推動「人行道品質躍升」及「騎樓暢通」，預計從今年起的5年期間，投入15億元改善人行道品質與辦理騎樓整平。然而商圈攤販店家寸土寸金，一攤又一攤的攤位加上臨停的機車，才是阻礙通行的主要問題，騎樓土地所有權人配合意願低，政策推行上有相當難度。

形塑在地商圈特色

養護工程處表示，今年擇定桃園區、中壢區、八德區15個重點示範路段，目前已經完成中壢區中正路、桃園區民權路及博愛路等2個騎樓整平示範區，工程特色包含騎樓內高低差整體順平、防滑材質面磚搭配跳色拼花圖案增加耐用性、增設裝飾帶區隔人行空間，以及形塑在地商圈特色等。

店家同意才會施作

工程以街廓為單位，日夜施作，低噪音工程於夜間施作，每個街廓主體工程施工期只要3天即可完成，大幅縮短工期，力求降低對當地居民及店家的影響。工務局規畫設計科長藍士堯說，騎樓屬於私有產權提供公眾通行，推動暢通面對最大的問題是「人」，取得店家及民眾同意書最為困難。

他表示，以中壢區為例，中正路站前商圈都是店家，當然不希望影響生意，騎樓整平獲得里長及商圈協會理事長的支持，透過他們與民眾協調，成果出來也確實獲得回響，藉此凝聚周遭民眾的意識，期盼因此擴大到更多地方。

市長鄭文燦也說，騎樓暢通需要公私部門合作，「有意願的我們才會做」，未來將以車站、商圈、及人潮聚集之處為優先施作對象，只要該街廓住家取得全數同意，則可立即安排施作。

(中國時報)