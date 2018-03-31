桃園騎樓整平 15路段將施工

中壢區中正路騎樓整平計畫有成。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園市政府宣示「行人樂陶陶專案」，推動「人行道品質躍升」及「騎樓暢通」，預計從今年起的5年期間，投入15億元改善人行道品質與辦理騎樓整平。然而商圈攤販店家寸土寸金，一攤又一攤的攤位加上臨停的機車，才是阻礙通行的主要問題，騎樓土地所有權人配合意願低，政策推行上有相當難度。

形塑在地商圈特色

養護工程處表示，今年擇定桃園區、中壢區、八德區15個重點示範路段，目前已經完成中壢區中正路、桃園區民權路及博愛路等2個騎樓整平示範區，工程特色包含騎樓內高低差整體順平、防滑材質面磚搭配跳色拼花圖案增加耐用性、增設裝飾帶區隔人行空間，以及形塑在地商圈特色等。

店家同意才會施作

工程以街廓為單位，日夜施作，低噪音工程於夜間施作，每個街廓主體工程施工期只要3天即可完成，大幅縮短工期，力求降低對當地居民及店家的影響。工務局規畫設計科長藍士堯說，騎樓屬於私有產權提供公眾通行，推動暢通面對最大的問題是「人」，取得店家及民眾同意書最為困難。

他表示，以中壢區為例，中正路站前商圈都是店家，當然不希望影響生意，騎樓整平獲得里長及商圈協會理事長的支持，透過他們與民眾協調，成果出來也確實獲得回響，藉此凝聚周遭民眾的意識，期盼因此擴大到更多地方。

市長鄭文燦也說，騎樓暢通需要公私部門合作，「有意願的我們才會做」，未來將以車站、商圈、及人潮聚集之處為優先施作對象，只要該街廓住家取得全數同意，則可立即安排施作。

(中國時報)

林口電廠又出包最高罰100萬元 彰化45旅館 推聯合訂房APP

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。