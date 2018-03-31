彰化45旅館 推聯合訂房APP

2018年03月31日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣有71家旅館業者，因為不屬主要觀光旅遊地區，陸客不來以後，2年來業績平均至少掉3成，為挽救頹勢，彰化縣旅館商業同業公會聯合45家會員業者，推出聯合訂房網站與APP，希望幫助年輕族群「一網搜盡」、快速找到符合需求的旅館，也提振彰化縣旅館業。

彰化縣旅館商業同業公會30日在昇財麗禧酒店舉辦會員大會，包含中部各縣市旅館公會代表、交通部觀光局、彰化縣城觀處都派員出席；會中宣布公會全新官網、APP正式上線，2000多個房間的房型、房價一覽無遺。

2年業績平均掉3成

公會理事長謝榮聰表示，彰化先天的觀光旅遊條件不足，過去大家習慣仰賴旅行社的陸客團訂房，如今只能自立自強；許多同業連網站都沒有，加地點偏僻，即使乾淨又便宜，仍乏人問津。

謝榮聰表示，只靠單一旅館行銷太慢，因此希望藉由APP詳盡介紹旅館，外觀、地點與房型等資訊，讓更多人知道原來彰化有很多CP值高的旅館。E化整合後，公會也加入彰化縣旅遊產業協會，將進一步結合觀光工廠、休閒農場，打造吃喝玩樂一站打進的各種路線遊程。

立委王惠美說，外資不來、台資又出走，影響台灣觀光旅遊業發展；彰化雖被視為台中的後花園，卻不能忽略128萬在地人口的消費力，若能提高行政效率、加強行銷，大力將鹿港推出去，帶動觀光，就能吸引更多本地、外地遊客。

加強行銷本地客源

城觀處副處長許俊宏表示，去年全縣旅館從65家增至71家，顯示旅遊市場仍大有可為；全縣僅有4家星級旅館，尚無五星級旅館，呼籲業者加入星級旅館認證，藉此提升服務品質。

(中國時報)