嘉市設空品區 禁行烏賊車

嘉義市長涂醒哲（中）頒獎表揚特優機車排氣檢驗站。 （廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市汰換二行程機車去年績效冠居全國，機車業者業績也跟著翻紅，環保局評測空品改善有成效，今年再出新招，擬於嘉義車站、蘭潭、傳統菜市場畫設空品維護區，管制二行程機車、有汙染之虞的柴油車進入。

汰換二行程機車冠居

嘉義市106年度淘汰二行程機車達56.4％，達成環保署目標值的173.7％，績效全台居冠，獲得環保署長李應元嘉許，並開出「中央補助1億建置電動公車及公共自行車網」支票，激勵嘉義市今年2月底拚出200％績效。

環保局長張志誠表示，至2月底共汰換二行程機車1萬8291輛，達成率達189％，差1100輛就能達成200％，雖然未能達標，但整體空汙改善見效，空汙紅旗從103年有56天，到106年已減為19天，有信心爭取得到中央補助款。

環保局空氣及噪音管理科長吳博章指出，汰換二行程機車及老舊的一、二期柴油車是管制空汙的目標對象，擬於今年下半年規畫嘉義車站、後站的客運轉運中心、蘭潭、東市場等處為空品維護區，管制二行程機車、老舊柴油車進出，並會有配套措施。

傳統菜市場天天有眾多民眾騎機車買菜，空汙問題與民眾的便利，是兩難的取捨，嘉義市共和攤販協會理事長陳玉隨說，空氣品質越來越受重視，環保局若有空品管制措施，樂見其成，也會配合。

菜市場攤販樂見其成

環保局30日為機車業者舉辦機車排氣檢驗教育訓練，並表揚宏嘉、峰基、正田、富安、百合、巨豐、東亞、建福及吉富等9家機車行為機車檢驗站特優單位，由市長涂醒哲頒獎。

(中國時報)

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