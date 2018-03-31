台電大林廠 工人高處墜樓亡

台電大林廠又爆工安意外，29日工人不慎從10米高墜樓亡。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

台電大林廠又爆工安意外！38歲吳姓外包工人29日實施吊掛作業，因未繫上安全帶，疑遭太空包繩索纏住，不慎從10米高處墜落地面，當場失去呼吸心跳，緊急送往小港醫院仍不治。高市勞檢處勒令停工，待鑑定結果出爐予以裁處。

10米高墜地面 送醫不治

台電南部施工處指出，此工程為大林廠更新改建計畫中修配工廠及重件倉庫新建，前天下午3時45分許，吳姓領班進行施工架吊料作業，正當執行最後一批吊料，竟從10.4米高的吊料口墜落重傷，嚇壞在場人員，立即通報救護車送醫，但5時32分許宣告死亡。

台電南部施工處說明，該案由外包商承攬工程，勤前有再三叮嚀須做好安全措施，而下午2時許，吳男也有依規定配掛安全帶，未料之後可能鬆懈卸下，在遷移時不慎被吊索纏住，離心力過強造成他被甩下樓。

事故有待調查 已先停工

吳男承包主昨發放10萬慰問金給予家屬，台電施工處包3萬撫慰金致哀。

台電強調，此工程與台電大林廠機組更新作業無直接相關，主要施工建造「重件倉庫」，將來囤放機組備品材料。

高市勞檢處指出，事故主因有待調查釐清，目前已先勒令停工，待廠方提出改善檢討計畫，再視狀況予以復工。事實上，去年台電1起工安意外中也奪走1條人命及1人重傷。

國公營事業近年在高雄建設屢傳工安意外，奪走多條人命，日前高市府還大動作邀國公營事業老闆「喝咖啡」，但似乎未達「殺雞儆猴」作用，不知是企業主學不乖，還是工人不聽話，總待意外發生才徒傷悲。

(中國時報)

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