竹縣防災演練 動員1000人次

新竹縣政府30日舉辦大型防災演習，下午在六福村主題遊樂園演練，模擬遊園巴士翻覆搶救狀況，十分逼真。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣政府配合「107年全民防衛動員暨災害防救民安4號演習兵棋推演及實兵演練」，30日在關西高中、六福村模擬災害發生，過程逼真。縣消防局長孫福佑指出，此次演習動員各防災編組單位1000人次、車輛120輛，還有1架內政部空中勤務總隊直升機、災情空拍無人機，希望提升民眾防災意識。

環保署毒性化學物質管理局局長謝燕儒指出，若平常各單位聯繫不夠密切，無論指揮、救災都難以完善，而30日在演習過程中，多達38個單位同場操練，縣府每一環節都有安排、演練，十分周到。

新竹縣長邱鏡淳表示，各單位投入人力，規畫這一場大型演習，從民生管線維護、建物倒塌、火災搶救、土石流警戒、橋樑搶修等均在演練範圍，也以科技影像、座標，精準掌握現場救災資訊。

30日的演習以地震為主，又模擬遭逢降雨的大規模複合式災害，以關西鎮作為主要場地，模擬發生規模芮氏6.0深度10公里的淺層地震，啟動消防、民政、警政、工務、農業5大災情查通報機制，民眾立即就地掩護避難，安裝地震防災求援APP，可掌握第一時間地震資訊，增加應變時間。

另外還有建築物傾斜倒塌及火災搶救、六福村主題遊樂園區災時應變及遊園巴士翻覆搶救、超大豪雨災害、跨區域支援、土石流掩埋人命救助、坡地崩塌道路搶通、避難收容及物資運補、新聞訊息發布及媒體運用等狀況，聯合公部門、民間資源，演練過程逼真。

(中國時報)

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