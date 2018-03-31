嘉縣自造中心 落腳民雄國中

2018年03月31日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

和睦國小5年級顏佳婕（左）示範橡皮擦屑回收器原理，運用強力磁鐵在桌子四周加裝溝槽。（張伊珊攝）

108年新課綱即將上路，資訊與生活科技列為國高中必修科目。嘉義縣首座自造教育及科技中心30日在民雄國中舉行揭牌啟用典禮。縣長張花冠期待透過程式設計、智能機器人與3D列印創作等課程，培養孩子解決問題的能力，成為生活設計師。

教育處長王建龍指出，教育部國民及學前教育署預計於110學年度在全台成立100所自造教育及科技中心，並委由高師大成立自造教育輔導中心，開發課程、師資培育與教材教具製作等。嘉義縣有3所配額，除民雄國中外，未來，也將在永慶高中及竹崎高中陸續成立，利用資訊科技連結縣內山海屯各區學校，讓孩子成為Maker Star。

民雄國中3年級學生溫鵬樺、葉柏瑀在教師宋莉如帶領下，利用一個學期，從最基本電路、3D列印、電腦編程設計等課程學起，兩人坦言剛開始接觸不太熟悉，偶有挫折感產生，不過，最後催生既可防盜又防火，還兼具遠端遙控的多功能智慧屋，讓他們滿是成就感，不約而同表示「很好玩」。

就讀和睦國小5年級的顏佳婕，為了解決橡皮擦屑時常掉到地上，必須大費周章拿掃把清潔的問題，她突發奇想在桌子四周，運用強力磁鐵加裝溝槽，如此一來，便能輕鬆把橡皮擦屑蒐集起來，直接倒進垃圾桶裡。她相當滿意這項設計，不僅實用性高，去年更得到世界青少年發明展台灣區銀牌獎肯定，小小年紀創意無限。

(中國時報)