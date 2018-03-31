嘉縣自造中心 落腳民雄國中

民雄國中3年級學生溫鵬樺（右）、葉柏瑀（左）分工合作完成多功能智慧屋，可遠端偵測家中狀況。（張伊珊攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導
和睦國小5年級顏佳婕（左）示範橡皮擦屑回收器原理，運用強力磁鐵在桌子四周加裝溝槽。（張伊珊攝）

108年新課綱即將上路，資訊與生活科技列為國高中必修科目。嘉義縣首座自造教育及科技中心30日在民雄國中舉行揭牌啟用典禮。縣長張花冠期待透過程式設計、智能機器人與3D列印創作等課程，培養孩子解決問題的能力，成為生活設計師。

教育處長王建龍指出，教育部國民及學前教育署預計於110學年度在全台成立100所自造教育及科技中心，並委由高師大成立自造教育輔導中心，開發課程、師資培育與教材教具製作等。嘉義縣有3所配額，除民雄國中外，未來，也將在永慶高中及竹崎高中陸續成立，利用資訊科技連結縣內山海屯各區學校，讓孩子成為Maker Star。

民雄國中3年級學生溫鵬樺、葉柏瑀在教師宋莉如帶領下，利用一個學期，從最基本電路、3D列印、電腦編程設計等課程學起，兩人坦言剛開始接觸不太熟悉，偶有挫折感產生，不過，最後催生既可防盜又防火，還兼具遠端遙控的多功能智慧屋，讓他們滿是成就感，不約而同表示「很好玩」。

就讀和睦國小5年級的顏佳婕，為了解決橡皮擦屑時常掉到地上，必須大費周章拿掃把清潔的問題，她突發奇想在桌子四周，運用強力磁鐵加裝溝槽，如此一來，便能輕鬆把橡皮擦屑蒐集起來，直接倒進垃圾桶裡。她相當滿意這項設計，不僅實用性高，去年更得到世界青少年發明展台灣區銀牌獎肯定，小小年紀創意無限。

(中國時報)

竹縣防災演練 動員1000人次 茂林情人谷溫泉 明年啟用

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。