竹子湖海芋季 12打卡熱區吸睛

陽明山竹子湖海芋季30日開跑，推出12個打卡熱點，歡迎民眾上山賞花。（台北市產發局提供）

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中國時報
／台北報導

陽明山竹子湖海芋季30日開跑，台北市產發局以「當幸福來相芋」為主題，設置12個夢幻IG打卡熱點，並首度設立臨時郵局，推出專屬明信片及特色郵戳，另舉辦農產市集、生態小旅行等活動，活動即日起至4月29日，歡迎民眾一起上山賞海芋、品美食。

北市交通局也規畫4月1日、4日至8日、14日、15日、21日、22日、28日和29日，竹子湖地區每天上午9時到下午6時進行交通管制，活動期間開車族把車停百齡高中及福林公園轉公車，可享3小時停車免費優惠。

竹子湖海芋季今年首度與中華郵政合作，設計3款專屬明信片和郵戳，並於12處美景設置打卡點，分別於竹子湖遊客服務中心、頂湖海芋步道、花谷海芋園、財福海芋田、綠山谷、名陽匍休閒農莊、苗榜花園、親水公園、小瀑布海芋園、花與樹園藝、竹子湖派出所前停車場等竹子湖地區，以及圓山花博公園音樂廣場前。

交通部分，交通局指出，竹子湖地區交管期間，湖田橋往西經海芋大道至往中正山岔路口，採順時鐘單行管制，湖田橋往東至頂湖段前則為雙向通行，頂湖段採單向通行且禁止迴轉，車輛須由新闢石板路往陽金公路離開。

此外，仰德大道實施通行證管制，上山管制點在仰德大道與至誠路口，管制時間由上午8時至下午3時；下山管制點設於陽明路和中橫街口格致路與凱旋路口，從下午2時至下午6時管制自用小客車、貨車。

(中國時報)

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