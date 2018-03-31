嗆球塞段宜康屁眼 航警不起訴

2018年03月31日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

劉姓航警局警員去年在臉書上留言「先塞兩顆曲棍球到段宜康屁眼裡」，還在另則新聞留言嗆民眾「兩彈匣子彈全賞您」，挨告恐嚇，劉員坦承發文，強調是出於社會長期對警察的不公、對民眾質疑不滿，桃檢認為他身為警務人員確實發文不當，但不至於構成威脅，予以不起訴處分。

50歲劉姓航警常在個人臉書對時事新聞抒發己見，也不避諱自己警察身分，去年3月，引用《韓國瑜：當年重摑阿扁因扁說「養榮民等於養豬」》新聞，發表「動手打人不文明，別太衝動！先塞兩顆曲棍球到段宜康屁眼裡」，3個月後又在《警連開9槍擊斃逃逸外勞引論戰》新聞，留言嗆王姓網友：「九槍嫌少嗎？要你是那外籍移工我兩彈匣子彈全賞您！討噓」。

黃姓民眾認為他言論過激，向警政署署長信箱檢舉，劉警被依恐嚇罪嫌送辦。劉警事後又發文：「網路言論平台，你敢公開發言，就要有氣度包容來自外界公評與譴責」。

劉警強調不是恐嚇，因立委段宜康曾公開承諾前藍委林滄敏若無詐領補助款就要吞曲棍球，事後卻食言，因此以戲謔方式發言，沒有恐嚇段的意圖。另篇新聞則因移工已有攻擊警察行動，但王姓網友仍緊抓開9槍質疑，自己身為警察，深感社會長期對警察不公才會發文，根本不認識該名網友、也不知他住哪。

桃檢認為，段宜康曾說要吞曲棍球是公眾周知，劉男的發言是個人主觀評價、受憲法言論自由保障，情緒性字眼表達對公眾人物的評價，沒有加害的意圖。在擊斃移工討論串中回應網友的話，是假設語氣，縱使身為警務人員發言不當，仍未構成威脅，劉警也說會「深切檢討」，予以不起訴處分。

(中國時報)