嗆球塞段宜康屁眼 航警不起訴

友善列印
中國時報
／桃園報導

劉姓航警局警員去年在臉書上留言「先塞兩顆曲棍球到段宜康屁眼裡」，還在另則新聞留言嗆民眾「兩彈匣子彈全賞您」，挨告恐嚇，劉員坦承發文，強調是出於社會長期對警察的不公、對民眾質疑不滿，桃檢認為他身為警務人員確實發文不當，但不至於構成威脅，予以不起訴處分。

50歲劉姓航警常在個人臉書對時事新聞抒發己見，也不避諱自己警察身分，去年3月，引用《韓國瑜：當年重摑阿扁因扁說「養榮民等於養豬」》新聞，發表「動手打人不文明，別太衝動！先塞兩顆曲棍球到段宜康屁眼裡」，3個月後又在《警連開9槍擊斃逃逸外勞引論戰》新聞，留言嗆王姓網友：「九槍嫌少嗎？要你是那外籍移工我兩彈匣子彈全賞您！討噓」。

黃姓民眾認為他言論過激，向警政署署長信箱檢舉，劉警被依恐嚇罪嫌送辦。劉警事後又發文：「網路言論平台，你敢公開發言，就要有氣度包容來自外界公評與譴責」。

劉警強調不是恐嚇，因立委段宜康曾公開承諾前藍委林滄敏若無詐領補助款就要吞曲棍球，事後卻食言，因此以戲謔方式發言，沒有恐嚇段的意圖。另篇新聞則因移工已有攻擊警察行動，但王姓網友仍緊抓開9槍質疑，自己身為警察，深感社會長期對警察不公才會發文，根本不認識該名網友、也不知他住哪。

桃檢認為，段宜康曾說要吞曲棍球是公眾周知，劉男的發言是個人主觀評價、受憲法言論自由保障，情緒性字眼表達對公眾人物的評價，沒有加害的意圖。在擊斃移工討論串中回應網友的話，是假設語氣，縱使身為警務人員發言不當，仍未構成威脅，劉警也說會「深切檢討」，予以不起訴處分。

(中國時報)

議員劉美芳反霸凌 送撲滿存幸福 茂谷柑豐收價跌 果農憂放到爛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。