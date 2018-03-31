茂谷柑豐收價跌 果農憂放到爛

2018年03月31日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中東勢種植茂谷柑面積約400公頃，產量全台之冠，由於成長期沒遭遇風災，產量比去年增加2至3成，價格也大幅下滑，加上農曆年過後，內銷及外銷市場需求減少，目前各產銷班集貨場幾乎都是「柑」滿為患。目前還有1/3庫存柑未賣出，估計約100萬公斤。

東勢區明正里為台灣茂谷柑發源地，品質尤佳，過去奇貨可居，如今卻擔心價格崩盤。「不知道什麼時候才能賣完？」果農望著堆得跟天花板高的橘箱表示，年節禮盒的宅配需求沒了，只能希望盤商手下留情。農會人士直言，沒有大陸市場支撐，今年價格不會好了！

內銷市場有限，農民擔心「再不設法拓展外銷通路，心血可能放到腐爛。」明正里長盧永基說，過年前曾有貿易商洽談外銷香港及大陸，但價格始終談不攏，至今仍無法出貨，幾天前有出口500公斤到加拿大試水溫，看看消費者反應如何，再決定是否追加。

台中市農業局副局長蔡勇勝表示，去年下半年茂谷柑結果期，因乾旱缺水，導致果實長不大，致小果偏多，加上躲過風災，總產量較往年增加，未來會透過農業操作，鼓勵農民分批採收，除調控市場到貨量，也降低儲藏成本。

蔡勇勝指出，過去太依賴大陸市場，因兩岸關係淡化致銷路受阻，未來會持續開拓其他外銷市場，以分散風險。現階段則透過促銷、加工方式協助果農，也會結合學校營養午餐，採購適合學童食用的的果品。

(中國時報)