永康區6搶3 新人拚出頭

2018年03月31日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市議員初選民調進入倒數1個月，永康區6搶3，當中就有4位新人力搏出線，競爭激烈，有的打大咖牌，如陳宗明獲陳菊、黃偉哲推薦；王泰富有「小小童子軍團」幫發文宣，打溫情牌；陳世霖則打出神明牌，獲宗教界站台。

永康區除了林宜瑾、陳秋萍2人是現任議員，其餘4人都是首次參選，為求加深選民印象，在初選中搏得出線的機會，大家都卯勁自我宣傳，日前一場永康區鄰長文康活動，所有現任議員以及要選的參選人共10人，全數到場，讓鄰長們打趣，場面堪稱前所未見的熱烈。

陳宗明過去是前勞動部政務次長郭國文擔任議員期間的服務處執行長，服務地方並不陌生，去年接棒參選議員，繼日前發表MV影片後，30日也公布高雄市長陳菊與民進黨台南市長提名人黃偉哲雙重讚聲推薦的宣傳影片，陳宗明說，在2位重量級前輩「雙重加持」下，盼能不負眾望。

前市黨部執行長的王泰富雖自我調侃背後沒有任何派系支持，但鴨子划水、勤走基層，穩紮穩打爭取選民支持，最近團隊中還出現一群平均年齡僅10歲的「小小童子軍團」，全都是志工的孩子，熱情幫忙發送文宣，也為緊繃選情，注入一股溫馨氣氛。

陳世霖則在日前獲得永康區各大廟宇主委、董事等人員站出來支持，本身也是大灣清水宮主委的他說，廟宇是穩定人心、平靜社會的堅定力量，有幸獲得支持，將力拚初選，未來結合這股民間力量與公部門合作。

(中國時報)